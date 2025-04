Ministrica Vučković traži čak 10.000 kvadrata novih ureda: 900 ljudi neće imati gdje raditi

Uredi moraju biti u zoni javnog prijevoza, imati 120 parkirnih mjesta, potpuno uređeni i useljivi s uredima u kojima neće biti više od četiri osobe, treba imati dodatne prostore za sastanke, čajne kuhinje, visoki šesti stupanja potresne otpornosti i minimalno energetski razred C. To su važniji uvjeti koje je propisala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković koja je u potrazi za 9.000 do 10.000 četvornih metara novih ureda. U tim novim uredima bi se smjestilo njeno ministarstvo, ali i Fond za zaštitu okoliša, sveukupno oko 900 zaposlenika.

Zašto im treba tako veliki uredski prostor? I ministarstvo i Fond više neće biti u neboderu Zagrebtower na Radničkoj cesti koje je još prije više od 10 godina zakupio tadašnji SDP-ov ministar Mihael Zmajlović uz kritike zbog cijene iz tada oporbenog HDZ-a. Ali kada je HDZ preuzeo vlast, njihov ministar Tomislav Ćorić je produžio ugovor na još pet godina. Sada je impresivni neboder kupila OTP banka i tamo planira smjestiti svoje urede. Pa su ministarstvu i državnom fondu poručili: nećemo više produžavati ugovor, iselite se do kraja godine. Ugovor je inače istekao još 2024, ali je banka izašla u susret i dala dodatni rok do kraja ove godine. Inače, po odgovoru iz Ministarstva zaštite okoliša, s PDV-om i režijama, država je mjesečno plaćala više od 158.000 eura zakup, odnosno godišnje oko 1,9 milijuna eura. Za 11 godina je jasno da su za te novce mogli kupiti i vlastiti prostor. Rok za podnošenja ponuda je istekao, ali nam iz Ministarstva nisu odgovorili na upit tko je sve ponudio ured i po kojoj cijeni. Kažu da odluka o odabiru još nije donesena. Prije nego su se odlučili ispitati tržište, kažu da su tražili od resornog ministarstva koje upravlja državnom imovinom imaju li oni odgovarajući prostor, ali odgovor je bio negativan.

- Budući da postupak prikupljanja i razmatranja ponuda nije javan, ne možemo iznositi informacije o pristiglim ponudama.Javnim pozivom koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva i Fonda te u dnevnom tisku određeno je da će se o rezultatima razmatranja ponuda, odnosno o odluci, obavijestiti ponuditelje pisanim putem pri čemu Ministarstvo i Fond nisu dužni odabrati niti jednu ponudu. Poziv je raspisan kako bi došli do informacije o dostupnim ili uskoro dostupnim poslovnim prostorima odgovarajućih karakteristika i po prihvatljivoj cijeni, s obzirom na trenutačno vrlo ograničenu ponudu poslovnih prostora u Zagrebu - odgovorili su nam iz Ministarstva.

Ipak, neslužbeno saznajemo da je pristiglo nekoliko ponuda. Ali one koje su u gradu premašuju propisane Vladine limite cijene zakupa po četvornom metru. Lokacija koja se površinom i cijenom uklapa u ono što traži ministarstvo je izvan grada, u Buzinu.

- Ako bi se preselili tamo, brojni zaposlenici su najavili da bi dali otkaz jer ne žele putovati - kaže nam neslužbeno sugovornik iz Ministarstva zaštite okoliša.

Navodno bi ministrica najradije uselila u bivšu zgradu Vjesnika, ali za nju već godinama nisu riješeni imovinsko pravni odnosi i država nije u cijelosti vlasnik zgrade. Opcija je i tražiti još jedno produljenje ugovora ili Vladu da im odobri skuplji zakup.