Obavijesti

News

Komentari 0
NACIONALNI IZAZOV

Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić karlovačkim mališanima čitale u kampanji "15 po 15"

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić karlovačkim mališanima čitale u kampanji "15 po 15"
4
Karlovac: Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u knjiznici čitale knjige djeci | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Javna kampanja "15 po 15 - cijela Hrvatska čita djeci" provodi se u okviru programa Rođeni za čitanje – nacionalnog programa poticanja čitanja djeci od najranije dobi.

Admiral

Ministrice kulture i zdravstva Nina Obuljen Koržinek i Irena Hrstić u srijedu su u Gradskoj knjižnici "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu najmlađima čitale priče i tako najavile nacionalni čitalački izazov "15 po 15" kojim se poziva odrasle da čitaju djeci 15 minuta dnevno.

Javna kampanja "15 po 15 - cijela Hrvatska čita djeci" provodi se u okviru programa Rođeni za čitanje – nacionalnog programa poticanja čitanja djeci od najranije dobi. Na taj se način poziva roditelje, skrbnike i druge da djeci 15 dana zaredom čitaju po 15 minuta radi stvaranja navike zajedničkog čitanja te radi podsjećanja da je ta praksa važna za djetetov razvoj.

Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u Karlovcu su djeci čitale priče u sklopu redovnog knjižničarskoga programa "Brbljava srijeda", a nakon toga je Udruga "Kozlići" izvela dječju predstavu.

Karlovac: Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u knjiznici čitale knjige djeci
Karlovac: Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u knjiznici čitale knjige djeci | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ministrica kulture je rekla da se u program "15 po 15" uključilo već sada više od 70.000 djece kojoj će se čitati, a očekuje se da će taj broj rasti.

Naglasila je da je jako važno stvoriti naviku čitanja od najranije dobi jer istraživanja pokazuju da će čitati ona djeca u čijem se okruženju čita.

"Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle, a to je važno za naše društvo i uopće u vrijeme ekrana i digitalnog sadržaja koji nas odvraćaju od knjiga", poručila je Obuljen Koržinek.

Ministrica zdravstva je napomenula da je čitanje važno i za zdravlje te da pomaže djetetu pri razvitku mozga, osjećaja povezanosti te da mu razvija osjećajnost što se u današnje doba ekrana i brzinske konzumacije informacija teško ostvaruje.

Čitanje pridonosi intelektualnom razvoju, razvoju socijalno osjetljive osobe i razvoju osjećaja, naglasila je.

"Vrijeme je svakome dragocjeno, ali 15 minuta dnevno može svatko odvojiti za čitanje. Izgovor da se 'nema vremena' ne predstavlja iskrenost prema sebi i djetetu", poručila je Hrstić.

Ravnateljica karlovačke knjižnice Kristina Čunović je podsjetila da je ta ustanova proglašena najboljom u Hrvatskoj za 2025. i zbog svojih programa u kojima sudjeluje više od dvjesto djece godišnje.

Pohvalila se i da je sve veća posjeta njihovom dječjem odjelu.

"Svake srijede organiziramo 'Brbljave srijede', a svake subote pričaonice u Zelenoj knjižnici nakon kojih se održavaju kreativne aktivnosti. U našoj igraonici je više od 20 polaznika, kupujemo didaktičke slikovnice pomoću kojih možemo približiti riječ svakom djetetu, a imamo i zvučne knjige", navela je Čunović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'
DESECI OZLIJEĐENIH

FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'

Dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila se i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio
Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme
DIJETA BIVŠE PREDSJEDNICE

Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Prijete udari? Tvrtke prekidaju letove za Izrael, SAD evakuira bazu. 3400 ubijenih u Iranu?
PRATITE NA 24SATA

Prijete udari? Tvrtke prekidaju letove za Izrael, SAD evakuira bazu. 3400 ubijenih u Iranu?

Sve događaje vezane za prosvjed u Iranu pratite uživo na 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026