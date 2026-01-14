Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić karlovačkim mališanima čitale u kampanji "15 po 15"

Ministrice kulture i zdravstva Nina Obuljen Koržinek i Irena Hrstić u srijedu su u Gradskoj knjižnici "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu najmlađima čitale priče i tako najavile nacionalni čitalački izazov "15 po 15" kojim se poziva odrasle da čitaju djeci 15 minuta dnevno.

Javna kampanja "15 po 15 - cijela Hrvatska čita djeci" provodi se u okviru programa Rođeni za čitanje – nacionalnog programa poticanja čitanja djeci od najranije dobi. Na taj se način poziva roditelje, skrbnike i druge da djeci 15 dana zaredom čitaju po 15 minuta radi stvaranja navike zajedničkog čitanja te radi podsjećanja da je ta praksa važna za djetetov razvoj.

Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u Karlovcu su djeci čitale priče u sklopu redovnog knjižničarskoga programa "Brbljava srijeda", a nakon toga je Udruga "Kozlići" izvela dječju predstavu.

Karlovac: Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u knjiznici čitale knjige djeci | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ministrica kulture je rekla da se u program "15 po 15" uključilo već sada više od 70.000 djece kojoj će se čitati, a očekuje se da će taj broj rasti.

Naglasila je da je jako važno stvoriti naviku čitanja od najranije dobi jer istraživanja pokazuju da će čitati ona djeca u čijem se okruženju čita.

"Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle, a to je važno za naše društvo i uopće u vrijeme ekrana i digitalnog sadržaja koji nas odvraćaju od knjiga", poručila je Obuljen Koržinek.

Ministrica zdravstva je napomenula da je čitanje važno i za zdravlje te da pomaže djetetu pri razvitku mozga, osjećaja povezanosti te da mu razvija osjećajnost što se u današnje doba ekrana i brzinske konzumacije informacija teško ostvaruje.

Čitanje pridonosi intelektualnom razvoju, razvoju socijalno osjetljive osobe i razvoju osjećaja, naglasila je.

"Vrijeme je svakome dragocjeno, ali 15 minuta dnevno može svatko odvojiti za čitanje. Izgovor da se 'nema vremena' ne predstavlja iskrenost prema sebi i djetetu", poručila je Hrstić.

Ravnateljica karlovačke knjižnice Kristina Čunović je podsjetila da je ta ustanova proglašena najboljom u Hrvatskoj za 2025. i zbog svojih programa u kojima sudjeluje više od dvjesto djece godišnje.

Pohvalila se i da je sve veća posjeta njihovom dječjem odjelu.

"Svake srijede organiziramo 'Brbljave srijede', a svake subote pričaonice u Zelenoj knjižnici nakon kojih se održavaju kreativne aktivnosti. U našoj igraonici je više od 20 polaznika, kupujemo didaktičke slikovnice pomoću kojih možemo približiti riječ svakom djetetu, a imamo i zvučne knjige", navela je Čunović.