Ministricu pitali zar stvarno tvrtka pod istragom sanira otpad u Gospiću!? Evo što kaže

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković otkrila je, nakon sjednice Vlade, da ugovor o sanaciji otpada u Gospiću s tvrtkom CE-Z-AR Petra Pripuza, koja predvodi konzorcij kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja otpada, još nije potpisan. Izjavila je da će "još vidjeti utječu li proširenje istrage i nova događanja na postupak javne nabave i daljnji tijek ugovaranja". Na pitanje novinara kako će izgledati to da otpad saniraju oni koji su problem s tim otpadom stvorili, ministrica je odgovorila da im je "svima jasno da nam je cilj što prije sanirati otpad u Gospiću" te da nikad nisu odustali od naknade štete i utvrđivanja onečišćavača", prenosi N1.

"Imamo posebnu odgovornost, provodimo zakoniti postupak javne nabave. Vidjet ćemo utječu li nove okolnosti na formalno-pravni tijek. Naći ćemo načina da se provede postupak javne nabave i da se ne odgađa sanacija. To su dva odvojena postupka: jedan je kazneno-pravna istraga i utvrđivanje odgovornosti, a drugo postupak sanacije. Naći ćemo načina za zaštitu interesa RH", rekla je Vučković.

Novinari su inzistirali da je vlast tvrtki koja je sudjelovala u ilegalnom odlaganju otpada na javnom natječaju dodijelila sanaciju tog istog otpada.

"Dobro, ponovit ću nešto što će zvučati stereotipno, ali je istinito. Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka, no bit ću oprezna i ponoviti da ćemo provjeriti kako nove okolnosti utječu. Ovo su ozbiljne sumnje koje nas brinu i moraju imati utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, ali nećemo odustati od sanacije i naknade štete. No, vjerujemo i u princip presumpcije nevinosti", naglasila je Vučković.

Dodala je da će razmotiri poništenje natječaja, "ako postoje zakonski razlozi".

"Sanirat ćemo taj otpad u roku koji smo predvidjeli. Provodimo sanaciju kroz postupke javnih nabava, a neke i kroz interventne mjere. Alternative postoje kad su nužne, sanacija se neće odgađati", rekla je ministrica.

Kad ćete odlučiti hoćete li s tvrtkom CE-Z-AR pod istragom potpisati ugovor o sanaciji otpada u Gospiću, pitali su novinari.

"Još ćemo provjeriti kako ove okolnosti utječu na postupak sanacije i završetak procesa nabave. Vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog otpada u Gospiću bude izvršena u rokovima", zaključila je Vučković.

Pripuzova tvrtka na udaru USKOK-a

Podsjetimo, godinu i pol dana od otvaranja prve istrage oko ilegalnog uvoza i zakapanja otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju, istraga je proširena i na tvrtku CE-Z-AR. Kako smo jutros ekskluzivno objavili, tvrtka se tereti za kaznena djela protiv okoliša, a uhićen je i član uprave Željko Teufel. Uskok je dodatno uhitio i poznatog zlatara Paška Dodića na čijem zemljištu je zakopano oko 6500 tona otpada u Benkovcu, ali i direktoricu komunalnog poduzeća u Senju gdje je bračni par Šincek također zakapao otpad.

No, istraga protiv CE-Z-AR-a je posebno zanimljiva i iz razloga što upravo ta tvrtka treba sanirati rasuti otpad u Gospiću, a druga tvrtka iz sastavnice Cios grupe je dobila još dvije milijunske sanacije. CE-Z-AR je perjanica i najveća tvrtka Cios grupe koja je u vlasništvu Petra Pripuza.

Dosad su odbacivali svaku odgovornost pravdajući se da su tvrtki Tipos Resurs prodali i dovezli otpad, ali da njihova plastika i metal nisu u Gospiću, a u Benkovac su vozili jer su tamo preusmjereni i materijal je trebao poslužiti za izgradnju platoa. Sada je Uskok skupio dovoljno dokaza za početak kaznenog progona, a sve detalje i tajne razgovore možete čitati OVDJE.