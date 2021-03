Zahtjevi će se moći podnositi tijekom iduća dva mjeseca.

Na taj se javni poziv mogu prijaviti vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci te srodnici tih osoba u prvoj liniji, a koji su na dan 22. ožujka te 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme potresa stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo - zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo - zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, navodi se u objavi na internet stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se građanima ako oni ili njihov bračni, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s njima, na području od 20 kilometara od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan.

Najamnina će se financirati isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi, i to na način da će se najmodavcu mjesečno isplaćivati iznos najamnine iz sklopljenoga ugovora, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom.

"Točnije, financirat će do 35 metara kvadratnih površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 metara kvadratnih, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje. Odnosno u iznosu do maksimalno 70 kuna po metru kvadratnom sukladno navedenoj površini", ističu iz Ministarstva.

Navode i kako se financiranje najamnine za zamjenski stan osigurava do obnove stana ili kuće stradale u potresu, ili do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova, ili do osiguravanja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu države ili lokalne jedinice, ili do 1. ožujka 2022. godine, ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

Zahtjevi se zajedno s propisanom dokumentacijom dostavljaju na propisanim obrascima, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb), a Ministarstvo je na svojim internet stranicama, uz javni poziv, objavilo i uputu o financiranju najamnine, kao i sve potrebne i propisane obrasce.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave javnog poziva.

Iz Ministarstva također navode kako se u roku 30 dana na javni poziv mogu odazvati i vlasnici stanova na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan.

Javni poziv je, inače, raspisan temeljem odluke Vlade o financiranju najamnine (donesena na sjednici 18. veljače ove godine).

​Sredstva za financiranje najamnina za zamjenske stanove prihvatljiv su trošak koji će Vlada RH aplicirati na Fond solidarnosti Europske unije, navode iz Ministarstva.

Po podacima koje iznose, temeljem javnog poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije iz svibnja 2020. godine je do kraja veljače ove godine isplaćeno ukupno 6,7 milijuna kuna.

Na taj su javni poziv zaprimljena 462 zahtjeva građana, od kojih je za njih 318 utvrđeno pravo na financiranje. Za mjesečnu isplatu najamnine za zamjenski stan izdano je 273 rješenja kojima je obuhvaćeno 747 osoba, podaci su Ministarstva.