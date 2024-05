Mirisni bandit: Mladić u četiri mjeseca ukrao čak 100 parfema iz zagrebačkih parfumerija

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je od kraja siječnja do sredine svibnja na području Črnomerca, Maksimira, Dubrave, Trešnjevke i Trnja počinio 25 krađa, tešku krađu i razbojničku krađu.





Sumnja se da je od 1. travnja do 3. svibnja na području Maksimira s police skinuo i ukrao četiri parfema i krenuo prema izlazu. Kada ga je uočila, 55-godišnja zaposlenica krenula je za njim te ga sustigla i primila za ruke, no on ju je udario po rukama te se na taj način istrgnuo i pobjegao. Osumnjičeni je, također počinio šest krađa na štetu dva automat kluba na način da je prišao prostoru koji koriste zaposlenici te je u jednom ukrao novčanik s novcem a u drugom prišao sefu te iz njega ukrao novac.

Nadalje je, također na Maksimiru, ušao u četiri parfumerije, prišao polici s parfemima te ukrao 20 parfema na način da ih je kako bi s njima pobjegao spremio u vrećicu, sakrio pod jaknu ili držao u rukama.





Sumnja se da je ujedno, na području Črnomerca od 14. listopada 2023. do 19. travnja 2024. godine s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi počinio sedam kaznenih djela krađa na štetu parfumerija, na način da je s polica uzeo parfeme, sakrio ih pod jaknu ili nosio u rukama i pobjegao te na taj način otuđio ukupno 34 parfema.





Potom je, sumnja se osumnjičeni od početka veljače do sredine svibnja na području Dubrave s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi počinio 11 krađa na štetu 11 parfumerija u kojima je ukrao ukupno 42 parfema, na način da je prišao policama na kojima su se nalazili, uzimao ih te bježao noseći ih rukama. Isto tako i na području Trešnjevke, sumnja se, krajem ožujka, iz jedne parfumerije ukrao četiri parfema koje je sakrio ispod jakne i pobjegao.





Idućeg mjeseca, odnosno početkom travnja na području Trnja, s police je ukrao tri parfema. Uočila ga je zaposlenica (27) te ga je pokušala zaustaviti no otrgnuo joj se iz ruku i pobjegao. Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 19.200 eura, objavila ej zagrebačka policija.





Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenoga policijski službenici su Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu dostavili posebno izvješće te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.