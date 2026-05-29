UGRADILI GA PO PRVI PUT

Mirna ruka i novi aparat: U Vinogradskoj pacijentu vratili sluh revolucionarnim zahvatom

Novi sustav zaobilazi oštećene dijelove prirodnog slušnog sustava te vibracije zvuka prenosi izravno u unutarnje uho, odnosno pužnicu. Pacijent je bio idealan jer više nije mogao koristiti klasična ušna pomagala

U Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu uspješno je izvedena prva ugradnja Osia sustava u Hrvatskoj, suvremenog implantabilnog slušnog rješenja nove generacije namijenjenog osobama s teškim provodnim i mješovitim oštećenjima sluha.

Riječ je o tehnologiji koja pacijentima omogućuje značajno poboljšanje sluha i kvalitete života, ali i sigurnu MRI dijagnostiku bez potrebe za dodatnim kirurškim zahvatima uklanjanja magneta iz implantata. Kako navode liječnici, to je važan iskorak u području rehabilitacije sluha.

Prvi zahvat izveden je kod odraslog pacijenta koji je tijekom života više puta operirao uho zbog kronične upale. Posljedice bolesti i prethodnih operacija dovele su do trajnog provodnog oštećenja sluha, a zbog specifičnog stanja uha pacijent više nije mogao koristiti klasična slušna pomagala, što mu je značajno otežavalo svakodnevnu komunikaciju i funkcioniranje.

Osia sustav temelji se na naprednoj tehnologiji koštane provodljivosti i digitalnoj piezoelektričnoj stimulaciji. Sustav zaobilazi oštećene dijelove prirodnog slušnog sustava te vibracije zvuka prenosi izravno u unutarnje uho, odnosno pužnicu. Namijenjen je osobama s konduktivnim i mješovitim gubitkom sluha, jednostranom gluhoćom te kroničnim bolestima srednjeg uha.

Posebno važna prednost novog sustava jest mogućnost sigurnog izvođenja MRI pretraga jačine 1,5 i 3,0 Tesla bez uklanjanja implantiranog magneta. Implantat nove generacije OSI300 opremljen je magnetom koji se slobodno rotira i prilagođava magnetskom polju MRI uređaja, čime se smanjuje rizik od oštećenja implantata i demagnetizacije.

- Ovo je velik iskorak u području implantabilne rehabilitacije sluha u Hrvatskoj. Pacijentima kod kojih klasična slušna pomagala i standardni kirurški zahvati više ne mogu pružiti zadovoljavajuće rezultate sada možemo ponuditi suvremeno rješenje koje značajno poboljšava kvalitetu života, ali i omogućuje sigurnu MRI dijagnostiku bez dodatnih operacija. Posebno je važno što je zahvat dostupan na teret HZZO-a za pacijente koji zadovoljavaju medicinske kriterije - istaknuo je izv. prof. dr. sc. Jakov Ajduk, specijalist otorinolaringologije i subspecijalist audiologije i fonijatrije iz Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice.

Naime, ovaj sustav najčešće se ugrađuje pacijentima s prirođenim malformacijama vanjskog i srednjeg uha kod kojih klasična kirurgija ne može postići zadovoljavajuće poboljšanje sluha, ali i osobama s kroničnim upalama uha te posljedicama prethodnih operacija ili tumora uha.

U slučaju odgovarajuće medicinske indikacije, pacijenti prolaze stručno povjerenstvo za odobrenje zahvata, a nakon potvrde indikacije ugradnja sustava dostupna je na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Aktivacija uređaja provodi se mjesec dana nakon implantacije.

