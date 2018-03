Miro Cerar podnio ostavku na mjesto slovenskog premijera

Slovenski premijer Miro Cerar podnio je ostavku. Ona je uslijedila nakon što je vrhovni sud u srijedu poništio referendum na kojemu su slovenski birači u rujnu prošle godine tijesnom većinom potvrdili zakon o gradnji nove pruge od Kopra do Divače. To je predstavljalo izuzetno snažan udarac Cerarovoj vladi koja se snažno zauzimala za taj projekt.

- U srijedu je kap prelila čašu, ključni projekt dobio je udarac koji su izazvali isti oni koji žele zaustaviti razvoj naše države - rekao je Cerar.

Cerar je najavio da će obavljati tekuće poslove u Vladi do izvanrednih izbora u svibnju. Između ostalog je rekao da je u dosadašnjem mandatu radio za dobro državljana, što pokazuju rezultati.

- Sud treba poštovati. Ostavku bi nakon ovoga podnio svaki vjerodostojan političar - dodao je Cerar.

Spoštovane državljanke in državljani! Oblast vračam v vaše roke. DZ bom podal odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam in za odločitev, ki bi jo sprejel vsak zaupanja vreden politik. MC