Novi stari predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović otkrio je u razgovoru za RTL da će odluka o covid potvrdama ići na ocjenu ustavnosti.

Ustavni sud dosad je uglavnom donosio odluke u korist Stožera, osim one o radu nedjeljom, a Šeparović kaže kako ne može iznositi svoj stav o covid potvrdama jer ne može govoriti o predmetima u tijeku.

- Ne mogu vam reći, jer upravo imamo predmet vezan za to. Jedan odvjetnik iz Koprivnice podnio je prijedlog za provjeru ustavnosti, ove najnovije odluke Stožera, vezano za covid potvrde - rekao je.

Kaže kako su svi predmeti vezani za koronu tretirani kao hitni.

- Ali, opet to zahtijeva proceduru. To sad mora ići na očitovanje Vladi, koja će dobiti sigurno 15-ak dana da se očituje, onda mi ispitujemo druge okolnosti, eventualno možda i mišljenja neka i to sigurno prođe dva, tri mjeseca. Teško je to riješiti prije - rekao je Šeparović.

Komentirao je i sagu oko izbora za Vrhovni sud.

- Bolje da to ne komentiram. Nije mi drago što je do toga došlo. Predsjednik Vrhovnog suda je čelni čovjek sudbene vlasti. To je trebalo ići puno jednostavnije i brže, ustavna odredba je jasna. Ali, čujte, to su politička nadmudrivanja - kazao je Šeparović.

Predsjednik Zoran Milanović je napao Šeparovića jednom prilikom zbog Vrhovnog suda kazavši kako je Ustavni sud 'kumska radna zadruga' i kako Šeparovićev 'kum Vladimir Šeks utječe na odluke'.

- Ne utječe niti moj kum Vladimir Šeks, ali niti predsjednik Republike, niti premijer niti bilo koji drugi političar. Mi vam to ovako doživljavamo. Mi u pravilu ne komentiramo izjave državnih dužnosnika, pa niti bilo kojih političara. Tako ne komentiramo niti izjave predsjednika. Ono što je važno je da Ustavni sud donosi odluke i rješenja kojih su se dužni svi pridržavati, uključujući i predsjednika Republike, ma što on o tome govorio. Mi cijenimo i poštujemo ustavni položaj predsjednika Republike, a on mora cijeniti i poštovati našu samostalnost i neovisnost. I svi drugi političari - rekao je Šeparović.

- U korektnim smo odnosima, vidjeli smo na inauguraciji. Predugo sam u javnom životu da bi me bilo što pogodilo. Ja to ne shvaćam osobno, a naš predsjednik ima osebujan stil i to je tako. Ja tu nemam nikakav problem - dodao je Šeparović o odnosima s predsjednikom.

Kaže i kako se odluka o slučaju Mamić očekuje do kraja godine.

Komentirao je i zakon o pobačaju.

- Da. To nije dobro, to nije dobra poruka. Apsolutno. Ne samo što se tu ne poštuju odluke Ustavnog suda, nego uopće nije dobra poruka prema jednoj instituciji da se njegove odluke koje su obavezne, ne poštuju. Ali, ono što treba reći jest da je Ustavni sud ocijenio da je taj zakon, po kojem je prekid trudnoće u određenim uvjetima dopušten, u skladu s Ustavom. Prema tome, nismo mi ocijenili da zakon nije u skladu s Ustavom, u kojem slučaju bismo mi odredili rok i zakon bi prestao važiti. Ali, s obzirom da je zakon donesen u jednom drugom vremenu, mi smo odredili rok od dvije godine, u kojem se treba donijeti zakon u kojem će se propisati te preventivne edukacijske mjere da prekid trudnoće bude izuzetak - rekao je Šeparović.