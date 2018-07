Mirovinski fondovi: Dajte 27 posto za sve umirovljenike

Četiri mirovinska fonda ne smatraju dobrim prijedlog Ministarstva rada i mirovinskog sustava, prema kojem bi umirovljenici mogli birati žele li mirovinu iz drugog stupa ili državni dodatak od 27 posto. Ministar rada Marko Pavić predložio je da u trenutku umirovljenja svaki radnik dobije izračun isplati li mu se više mirovina iz prvog i drugog stupa ili samo iz prvog mirovinskog stupa, uz dodatak od 27 posto koji imaju sadašnji umirovljenici. No tada bi sve ušteđeno u drugom stupu trebalo dati državi.

Predstavnici četiri obvezna mirovinska fonda predložili su da se i svim budućim umirovljenicima koji su uplaćivali novac u oba stupa osigura dodatak od 27 posto.

- Taj dodatak bi imali samo na iznos koji je uplaćen u prvom stupu, ne na cijelu mirovinu kombiniranu kroz dva stupa. Smatramo da država može naći novac za to jer je trošak niži sljedećih godina, a tek 2032. dolazi do dvije milijarde kuna godišnje koje su spomenute - rekao je Kristijan Buk iz AZ mirovinskog fonda. Podsjetio je da su mirovinski fondovi od početka rada 2002. godine do kraja prošle godine ukupno zaradili budućim umirovljenicima 31 milijardu kuna koji su na njihovim privatnim računima. Ukupna mirovina fondova je, s uplatama i zaradom, 100 milijardi kuna, poručio je. Dodao je i kako bi s dodatkom i kombinacijom dva stupa, mirovine značajno rasle.

Mirovinski fondovi smatraju da bi se predloženim izmjenama drugi stup oslabio i izgubio smisao, a intencija za veće mirovine je jačanje drugog stupa. Uvjereni su da će se vlada ipak predomisliti jer bi nakon povlačenja novca iz drugog stupa umirovljenika, državi za 20 godina opet nedostajao novac za isplatu mirovina i porastao bi joj trošak.

S druge strane, kombinacijom prvog i drugog stupa bi trošak države dugoročno padao.