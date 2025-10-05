Umjesto zajedničkog suočavanja s globalnim izazovima, poput klimatskih promjena ili umjetne inteligencije (AI), mogli bismo se naći zarobljeni u spirali trgovinskih ratova, utrke u naoružanju i imperijalnog širenja
Misli Yuvala Noaha Hararija! Evo njegovih ključnih teza kroz koje čita moderno doba svijeta
Yuval Noah Harari izraelski je povjesničar, filozof i svjetski poznati autor bestselera Sapiens: Kratka povijest čovječanstva, Homo Deus: Kratka povijest sutrašnjice, 21 lekcija za 21. stoljeće, serijala Sapiens: Grafička povijest i Unstoppable Us te knjige Neksus: Kratka povijest informacijskih mreža od kamenog doba do umjetne inteligencije. Njegove su knjige prodane u više od 45 milijuna primjeraka na 65 jezika, a smatra se jednim od najutjecajnijih intelektualaca današnjice. Poznat po jasnim, popularnoznanstvenim sintezama u kojima spaja povijest, ekonomiju, biologiju i geopolitiku, te po sposobnosti da složene fenomene prevede u razumljive okvire za javnu raspravu. U nastavku donosimo sedam njegovih ključnih teza i razmišljanja: Ovo su okviri kroz koje Harari čita naše doba.
