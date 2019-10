'Mislila sam da mi se kuća ruši, vidjela sam autobus u dvorištu'

Najviše je bilo nas srednjoškolaca. Autobus se počeo tresti, tad smo shvatili da se nešto događa. Nisam se prepala, nekako sam uspjela ostati sabrana. Ali bilo je žena koje su počele plakati i vrištati. Vidjela sam da je jednoj ženi ozlijeđena ruka, rekla nam je 16-godišnja Nina Bulj koja je autobusom Promet Makarska putovala na liniji Sinj – Split, u školu.

U prometnoj nesreći na staroj Kliškoj cesti sudjelovala su dva autobusa i osobni automobil. Vozačica automobila, 56-godišnja žena, poginula je u nesreći dok je ukupno ozlijeđeno 14 ljudi.

- Imamo samo jedan prijelom podlaktice, a ostalo su sve lakše ozljede od udaraca ili pada. Pacijenti su uglavnom pušteni kućama, jedino su možda na bolničkom promatranju zadržani nešto duže oni koji su dobili udarac u glavu – rekao nam je dr. Miho Sušić s Hitnog prijema splitskog KBC-a.

Prometna nesreća dogodila se u 7:37 sati. Prema priči svjedoka s mjesta nesreće, vozačica automobila vozila je iz smjera Splita prema Klisu, te je iz neutvrđenih razloga prešla u suprotni trak.

Vozač autobusa Promet Makarska stigao je iz smjera Klisa, i pokušao je izbjeći sudar s automobilom.

U tom trenutku na mjesto sudara stigao je i autobus pun vojnika.

'Zvučalo je kao da se ruši kuća'

Vozaču tog autobusa od udara su otkazale kočnice te je počeo kliziti unatrag no on je ostao pribran te je preusmjerio autobus prema autobusnoj stanici nadajući se da će ga zid zaustaviti. No, nije se zaustavio već je preko zida 'uletio' u dvorište obiteljske kuće.

- Tu mi je prozor od sobe. Čula sam tupi udar, više je zvučao kao potres nego kao sudar, kao da se ruši kuća. Nisam se još bila ustala. Tad sam skočila iz kreveta i vidjela autobus u vrtu. Odmah je dojurila i prva Hitna, a potom iza nje su stigla još nekoliko kola Hitne pomoći, vatrogasci... Ma nije ovo tu prva nesreća, bilo je toga ovdje - kaže nam Mara Pleština koja je odmah probudila sve ukućane, među njima i unuka Roka.

- Ma teško je to reći što se dogodilo toj ženi iz automobila. Navodno je prvo skrenula prema autobusnoj stanici pa se ispravila i prešla u suprotnu traku. Neki kažu da je zaspala ili je imala neki zdravstveni problem, sve se to spominje. Možda je zabljesnulo sunce, bilo je nisko u tom trenutku - kaže nam Roko Pleština.

Iz MORH-a su izvijestili da je ozlijeđeno šest pripadnika Hrvatske vojske koji su bili u autobusu redovnog vojnog linijskog prijevoza na relaciji Sinj-Split.

