'Mislim da više nema razloga za štrajk, opet ćemo se sastati'

Premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade ranije u četvrtak najavio da će od 1. siječnja iduće godine minimalna plaća iznositi 3250 kuna neto odnosno 4062 kune bruto. Napomenuo je da je na početku mandata minimalna plaća iznosila neto 2496 kuna. To znači da će od početka iduće godine minimalna plaća porasti za 250 kuna.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako su u tom proračunu svi dobitnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Do sada, uključujući i porast iduće godine, u mandatu ove vlade je minimalna porasla gotovo 30 posto - rekao je ministar rada Josip Aladrović na konferenciji za novinare. To znači da je minimalac u mandatu Plenkovićeve Vlade rastao nešto više od 700 kuna.

- Iznos od 3250 kuna je iznos plaće u sljedećem periodu. U dogovoru s Hrvatskom udrugom poslodavaca i drugima ćemo nastojati što kvalitetnije formirati kompenzacijske mjere na kojima bi omogućili poslodavcima da ovaj prijelaz na novi iznos bude što bezbolniji i što jednostavniji - rekao je Aladrović i najavio da će poslodavcima olakšati kroz razne potpore.

Na pitanje koliko je poslodavaca iskoristilo kompenzacijske mjere, Aladrović je da je primijetio da se mjere nisu iskoristile u obujmu u kojem su planirali, kako pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

- Kompenzacijske mjere možda više nisu bile potrebe - rekao je.

- Oko 55 tisuća ljudi je zasad obuhvaćeno minimalcem, a ovim povećanjem će to porasti na 70 tisuća ljudi - rekao je Aladrović i naglasio da postoje industrije koje su izloženije minimalcu te će na njih imati poseban fokus, no da će druge lakše prebroditi to povećanje.

Ministar Aladrović osvrnuo se i na sindikate i pregovore.

'U ponedjeljak nastavljamo razgovore'

- Ako gledamo unazad mjesec dana, ono što smo razgovarali sa sindikatima je da je njihovo inzistiranje bilo po raznim koeficijentima za nastavno i nenastavno osoblje. U samom postupku mirenja je ponuđeno 4 posto, ali kao dodatak, no paralelno s time se otvorila priča za temeljni kolektivni ugovor za kojeg držimo da je najprilagođeniji način za rješavanje problema. Kroz povećanje osnovice smo na proteklim pregovorima predložili 6,12 posto. Pregovore nastavljamo u srijedu i očekujemo da ćemo se dogovoriti. Vlada želi riješiti ovaj problem. Ako govorimo o koalicijskom sastanku, ono čega se držimo i dalje, 6,12 posto je na stolu, ali s druge strane, ukoliko do 30. lipnja ne dođe do redizajna sustava plaća ćemo razgovarati o povećanju 2 posto koeficijenata unutar sustava obrazovanja. To je dogovorna mjera čije je rješenje ishodovano unutar koalicije. U ponedjeljak ćemo taj prijedlog staviti na stol i sindikatima i očekujemo da ćemo naći dogovor. Oni su tražili razgovor, razgovori na tu temu kreću u ponedjeljak i mislim da više nema razloga za štrajk - rekao je Aladrović.

Na pitanje hoće li platiti štrajk, Aladrović je rekao da žele "spustiti loptu na zemlju" i da očekuje da se odazovu na sastanak. Ukoliko ne dođu do zajedničkog rješenja, Vlada i dalje ima svoje mjere. Dodao je kako nema smisla razgovarati o sudskoj zabrani štrajka.

'Plaća je već rasla 11,5 posto i rast će još'

Ministar financija Zdravko Marić predstavio je državni proračun i rekao kako je planiran sa suficitom od 0,2 posto.

Osvrnuo se na ponuđene mjere za mlade. Podsjetimo, Marić je u novom poreznom paketu predložio da mladi do 25. godine ne plaćaju ni porez ni prirez, a mladi od 26. do 30. godine samo 50 posto. Istaknuo je da te mjere i povećanje plaće mladima ovisi o njihovoj trenutnoj plaći te njihovim poslodavcima. Istaknuo je i kako sve više ljudi "ispada iz škara" porezne obaveze te da svake godine "škare" režu sve manje poreznih obveznika.

Dotaknuo se i mjera za poduzetnike.

- Čak 93 posto poduzetnika ima mogućnost obračuna PDV-a po naplaćenoj realizaciji i može optirati da li će porez na dobit plaćati po obračunskom ili novčanom načelu - objasnio je Marić mjeru za poduzetnike. Kaže kako poduzetnici znaju imati problema s naplatom, ali izdali su račun i dolaze u problem.

- Oni mogu optirati i za taj princip, a kod poreza na dobit također za gotovinsko načelo, dakle ako nisu naplatili da im se ne uzima - rekao je.

- Svako porezno rasterećenje je imalo svoj pozitivni efekt na investicije, a onda i na proračun - rekao je Marić.

Na pitanje kako su tekli pregovori o proračunu, Marić kaže "uobičajeno".

- To nije tajna, mi smo tim i svi radimo kao Vlada, ali svatko kad krene iz svog djelokruga možemo pretpostaviti da su neke želje i potrebe veće nego što su to mogućnosti. No, shvatimo da ne možemo zanemariti ukupnu sliku. Mislim da svi možemo biti zadovoljni ovim proračunom - rekao je.

Marić: Nema skrivenog novca

Na pitanje o sindikatima i štrajku, Marić je rekao da se trudi slati određene poruke koje trebaju biti umirujuće.

- Ovo je već treći tjedan. Kada gledate sve brojke i što smo do sada učinili, stvarno nisu to baš tako niske brojke da bi netko mogao tako lako iskazivati nezadovoljstvo. Treba se razgovarati i to je dio analize koeficijenata i dodataka. Činjenica je na koji način se odvijalo i kako se zadiralo u sustav plaća smo se doveli tu gdje jesmo. Bilo je pitanje vremena kada će ova vrsta dijaloga morat se aktivirati. Kažem otvoreno - nije ovo prvi puta da se u javnim prostorima govori o analizi koeficijenata, no pamtit će se kada se to napravi i primjeni u praksu. Od prve godine mandata krenuo je rast osnovice, do danas je to 11,5 posto, to će s predloženim rastom biti 18,5 rast plaće. Trebamo se pitati i kolika je plaća bila prije tri godine. Povrh toga, trebamo imati otvoren dijalog - objasnio je Marić.

Pojasnio je što će se dogoditi ukoliko do kraja lipnja ne dođe analiza koeficijenata. Tada bi se koeficijenti povećali za dva posto.

- Ako do 30.6. ne dođe do analize, ta mjera bi se aktivirala. Ako ona stupa na snagu 1.7., imamo nešto manje od pola efekta godišnje, to je oko 110 milijuna. To još nije predviđeno, predviđeno je 2+2+2, ali ako dođe do te mjere, ta će se sredstva naći. Ovih 2 posto koja su bila stav sindikata, mi smo pristali, ali je prijedlog bio iz povećanih prihoda financirati to. Mi smo rekli da za to treba biti ušteda.

- Ne želimo se dovesti u situaciju probijana rashoda. Nema skrivenog novca. Čuvamo javne financije tako da ne dozvoljavamo rast javnog duga, on pada za tri postotna boda. No, on se i nominalno smanjuje i to može biti još više - rekao je Marić.