Mister 20 posto: Vedran Pavlek godinama je uz novac saveza, uzimao i novac od naših skijaša!

Svi su šutjeli jer je u skijanju Vedran Pavlek bio ono što je Zdravko Mamić u nogometu, ali na kvadrat. Ako nisi prihvatio ta pravila igre, nije te bilo ni blizu reprezentacije, kaže nam upućeni sugovornik o tome da je bjegunac Vedran Pavlek uzimao i 20 posto provizije od sponzorskih ugovora za skijaše.

Osim što je tijekom 11 godina izvukao 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, ovo je bio drugi Pavlekov poslovni model. Kako smo već objavili, Uskok će izgledno širiti istragu o kriminalu u skijaškom savezu jer su u Pavlekovu laptopu našli nove dokaze da je novac izvlačen čak 25 godina, ali će širiti i broj ljudi koji će biti osumnjičeni. Bivši direktor alpske reprezentacije u bijegu je od hrvatskog pravosuđa i trebao bi biti u kazahstanskom zatvoru, gdje čeka izručenje.

Iako se o ucjenama skijaša neslužbeno govorilo i prije, novinar Marin Dešković objavio je u Jutarnjem listu prošlog vikenda i iskaze svjedoka koji su ispitani, ali i transkripte tajno snimljenih razgovora koji to potvrđuju. Objavili su svjedočenje Amira Ljutića, oca i trenera naše iznimno uspješne skijaške reprezentativke Zrinke Ljutić.

Sukob interesa i ucjena

- Pavlek mi je rekao kako je njegov uvjet da Zrinka nastupa za reprezentaciju taj da uzmemo njega za menadžera i zastupnika koji će u njezino ime pregovarati sa sponzorima i za što će on uzimati proviziju. Meni se to nije činilo ispravnim i mislio sam da se radi o Pavlekovu sukobu interesa, što sam mu i rekao, no on je ustvrdio da je to ispravno te da se on tako naplaćuje za svoj teški rad jer nije u redu da on stvara sportaše, a da onda razni menadžeri beru vrhnje - prenio je Jutarnji svjedočenje Amira Ljutića, koji je za privatne sponzore, koje je sam pronašao, morao potpisati ugovor s Pavlekovom tvrtkom i odreći se 20 posto. Prema istom svjedočenju, Pavlek nije Ljutićima isplatio sav novac koji je trebao nego je za prošlu godinu ostao dužan oko 200.000 eura od sponzora.

Ni Ljutić ni neki drugi koje smo kontaktirali nisu željeli razgovarati o tim ugovorima, a i nakon svjedočenja u Uskoku morali su potpisati izjave o tajnosti.

Međutim, neslužbeno smo uspjeli dobiti potvrdu da su Pavlekovi ugovori bili dugogodišnja ustaljena praksa.

- Počelo je to s Janicom i Ivicom Kostelić, kojima je bio menadžer, a nastavilo se sa svima poslije. Neki skijaši i u svijetu imaju menadžere koji im nalaze sponzore i to naplaćuju. Međutim, ovdje je problem što je Pavlek istodobno bio direktor reprezentacije, pa je riječ o čistom sukobu interesa. A oni kojima se nije svidjelo, ili nisu htjeli, nisu mogu ni računati na napredovanje - objašnjava nam drugi sugovornik.

U slučaju obitelji Ljutić dodatni je problem bio taj što su oni sami pronašli sponzore koji ni nisu iz Hrvatske. A kad je prije četiri godine Zrinka trebala ući u reprezentaciju, morali su davati i 20 posto novca iako Pavlek nije bio zaslužan za to što im je našao sponzore. Doznali smo da su i Samuel Kolega te Filip Zubčić, skijaški reprezentativci, imali takve ugovore sve do uhićenja i razbijanja Pavlekove mreže u ožujku.

Dodatno je nevjerojatno što nitko od njih nije imao neki formalni ugovor o zastupanju s Pavlekovom tvrtkom u Monaku - Pavlek Ski Management. Takav ugovor definirao bi raspodjelu novca, sponzorske bonuse za osvajanje mjesta i proviziju. Možemo pretpostaviti da je Pavlek bio svjestan svojeg sukoba interesa, pa nije ostavljao takav trag. Većinu sponzorstava drži savez, ali skijaši imaju pravo na novac od onih koji su istaknuti na kacigi te im sponzori osiguravaju i opremu.

Davanjem punomoći Pavleku da ih zastupa, sponzori su prvo novac uplaćivali Pavlekovoj tvrtki, a onda ga je on prosljeđivao. Ako sponzor sam nije rekao skijašu koliko je uplaćeno, nisu niti znali koliko je novca sjelo Pavlekovoj tvrtki prije nego što su oni dobili svoj dio. Međutim, primjerice Zubčić i Kolega nisu imali svoju tvrtku ili obrt na koje je sjedao novac nego su cijelo vrijeme novac dobivali u gotovini. Ljutiću je novac sjedao na račun tvrtke. Naime, kako je Uskok već utvrdio, dio izvučenog novca, a očito i dio sponzorskog novca, Pavlek je dizao i u redovnim turama vraćao u Hrvatsku. Jednu takvu pošiljku, od 116.000 eura, koju je iz Italije prenosio glasnogovornik Nenad Eror, istražitelji su presreli i dobili dokaze.

- Još od lani, kad nitko nije znao što se zbiva, Pavlek je rijetko boravio u Hrvatskoj, ali novac je stizao. Bile su i Zimske olimpijske igre, a nakon što je Eror pao i nakon što je prestao dotok novca, a do Pavleka je rijetko tko mogao. Onda su se skijaši žalili da nisu dobili svoj novac jer imaju dogovor s Pavlekom. Ispalo je da imaju samo dogovor, ne i neki ugovor, te da su cijelo vrijeme primali gotovinu. I zaposlenici saveza imali su ugovore na niže iznose, a ostatak je financiran tom gotovinom - kaže naš sugovornik.

'Riješi to s Pavlekom'

Iako sad svi peru ruke od odgovornosti, neki od naših sugovornika kažu nam da se upravo Amir Ljutić prvi usprotivio takvoj praksi te to rekao Pavleku. Kako ga je Pavlek stiskao, obavijestio je i neke visokopozicionirane ljude u savezu da bi ga zaštitili. Ali dobio je odgovor da je "to tako" te da sam sve riješi s Pavlekom. Nevjerojatno je da je taj model funkcionirao 25 godina. Nakon izbijanja afere, a prije nego što su počela uhićenja, sportaši su osnivali svoje tvrtke i dogovarali da im sponzori izravno isplaćuju novac. Međutim, neki nisu imali sreće jer su, ne znajući o čemu je riječ, neki sponzori i nekoliko dana prije uhićenja u skijaškom savezu uplatili novac Pavlekovoj tvrtki.

Skijaški savez i dalje vodi Miho Glavić, koji je prošli tjedan dobio većinu na izbornoj skupštini. Savez je nakon afere proveo i forenzičku analizu lažnih faktura kojima je Pavlek tijekom zadnjih deset godina izvlačio novac. Ispalo je da je bilo 226 lažnih faktura, a svaki mjesec Pavlek je uz pomoć glavnog tajnika i knjigovotkinje isplaćivao između 90.000 i 160.000 eura mreži tvrtki povezanih s njima. Ugledna revizorska kuća PwC godinama je tvrdila da je sve u redu s izvješćima i potrošnjom. Savez je upravo njih i banku okrivio što su takve transakcije prolazile. Najavili su i pravne korake protiv odgovornih.