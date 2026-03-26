Misterij male Danke (2): Prošle su dvije godine, tijela nema, a slučaj je pun rupa i nelogičnosti

Dvije godine nakon nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Banjskog Polja kod Bora, slučaj koji je danima punio naslovnice i dizao regiju na noge i dalje je bez konačnog epiloga. Iako tužiteljstvo tvrdi da je djevojčica ubijena, njezino tijelo nikada nije pronađeno, optužnica je više puta vraćana na doradu, a ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora.

Kobnog 26. ožujka 2024. Danka je bila s majkom Ivanom i bratom na starom, zapuštenom obiteljskom imanju. Prema navodima tužiteljstva, majka ju je na trenutak izgubila iz vida dok je iz automobila donosila vodu sinu. U tom kratkom vremenu djevojčica je izašla na cestu ispred imanja.

U tom trenutku, prema optužnici, nailaze radnici JKP "Vodovod", Srđan Janković i Dejan Dragijević, službenim Fiat Pandom, brzinom od oko 20 kilometara na sat. Tereti ih se da su djevojčicu udarili desnim dijelom vozila, nakon čega je pala ispred stražnjeg kotača.

Dalje slijedi najteži dio optužnice. Navodi se da je suvozač Dejan Dragijević izašao iz vozila, zadavio djevojčicu, a zatim su njezino tijelo ubacili u prtljažnik. Prema rekonstrukciji, na deponiju su se zadržali svega minutu i 41 sekundu, gdje su tijelo bacili, a kasnije ga, kako se sumnja, premjestili na nepoznatu lokaciju. U prikrivanju zločina, tvrdi tužiteljstvo, pomogao je i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih.

Rekonstrukcija događaja provedena je 16. lipnja 2025. u Banjskom Polju, uz prisustvo osumnjičenih. Analiza Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku iz Beograda potvrdila je da se vremenski, prostorni i tehnički elementi podudaraju s verzijom tužiteljstva, kao i izjave svjedoka.

Ipak, cijeli slučaj i dalje se u velikoj mjeri oslanja na indicije. Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno, a materijalni dokazi su ograničeni. Jedini konkretan trag koji povezuje osumnjičene s mjestom događaja jest GPS kretanje službenog vozila, rekonstruirano putem baznih stanica.

DNK dokazi nisu potvrđeni. Dlaka pronađena u vozilu bila je bez korijena i neupotrebljiva za analizu. Također, nije utvrđeno korištenje kemikalija za uklanjanje tragova iz automobila, što dodatno otvara sumnje. Posebnu težinu imaju i priznanja osumnjičenih, na kojima se slučaj isprva temeljio. Obojica su u policiji priznala zločin, a jedan i u tužiteljstvu, no kasnije su sve iskaze povukli i danas tvrde da djevojčicu nikada nisu ni vidjeli.

U međuvremenu, optužnica je više puta vraćana na dopunu, a predmet je prebačen s Višeg suda u Zaječaru na Viši sud u Negotinu, koji bi uskoro trebao odlučiti o trećoj verziji optužnice.

Slučaj dodatno kompliciraju i događaji u obitelji optuženih. Radoslav Dragijević, koji se tereti za pomaganje nakon kaznenog djela i neprijavljivanje zločina, brani se sa slobode. U međuvremenu je, kako tvrdi, izgubio sina Dalibora, koji je bio uhićen, a supruga mu je preminula tijekom njegovog boravka u pritvoru.

- Obitelj mi je uništena. Vjerujem da moj sin nije kriv i da će istina izaći na vidjelo - rekao je Dragijević.

U Banjskom Polju, mjestu gdje je djevojčica posljednji put viđena, vrijeme kao da je stalo. Dvorište zapuštene kuće obraslo je šikarom, a na mjestu gdje je, prema rekonstrukciji, izašla na cestu danas stoji klupa. Mještani kažu da ih slučaj i dalje progoni.

- Toliko je nelogičnosti i rupa u istrazi da više ne znamo što misliti. Curice nema, a nakon tolikih pretraga ništa nije pronađeno - govore mještani.

Mnogi otvoreno sumnjaju u službenu verziju događaja. Neki vjeruju da djevojčica nije ubijena, već oteta i odvedena, čak i preko granice s Bugarskom, koja je udaljena svega desetak kilometara. Policija je takve teorije odbacila kao neosnovane.

Drugi spominju i bizarnije teorije, poput "vlaške magije", dok treći ukazuju na navodne nelogičnosti oko brzine i tijeka događaja te sposobnosti osumnjičenih da u kratkom vremenu prikriju sve tragove.

Dodatnu sumnju kod dijela javnosti izaziva i činjenica da obitelj Danke Ilić navodno nije često dolazila na to imanje prije nestanka, kao i da nakon tragedije ondje više nisu viđeni.

Roditelji djevojčice rijetko istupaju u javnosti. Otac Miloš Ilić poručio je da će progovoriti tek kada započne suđenje.

- Možete li zamisliti kako je nama roditeljima? Ne želim da se moje riječi koriste dok proces ne počne - rekao je.