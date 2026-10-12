MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Probali smo je uloviti u ponedjeljak ujutro, ali bez uspjeha. Problem stvara činjenica što na sebi nema zvonce pa ju je teško locirati. Ali koliko znamo i po dojavama, ona se zadržava u Voltinu naselju, rekao je za 24sata sokolar i prijatelj svećenika Željka Lovrića, poznatijeg kao Don Dante. On je u nedjelju objavio kako su mu ukrali Harrisonovu jastrebicu imena Lily.

A onda je čudna priča o navodnoj krađi ptice postala još čudnija. Lovrić je objavio kako ne može sam ići tražiti i loviti svoju pticu jer je morao otići iz svoje Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića u Ljubljanici - Voltinu. A, otići je morao jer dobiva prijetnje i napadaju ga nepoznati ljudi.

Pokretanje videa... VIDEO Napad u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Pretpostavljam da su je napali oni koji su se okomili na mene. Ona je bila na posebno uređenoj terasi veličine 70 četvornih metara. Bila je posebno opremljena, inače je ne bih ondje mogao držati. Kako gleda prema parku, neki su se penjali na stablo, gađali je kamenjem i plašili. Doznao sam od ljudi da su se neki nepoznati i ranije penjali na terasu i krov objekta. Pitao sam ih samo zašto mi nisu ranije rekli - ispričao nam je Lovrić.

Tvrdi kako nepoznati ljudi upadaju na njegov prostor, a isto tako tvrdi i kako je i sam svjedočio upadu u svoj prostor.

- Jednom je jastrebica počela kreštati. Nisam znao što ju je prepalo pa sam izašao na terasu. Tad sam vidio kako netko skače s terase i bježi - ispričao nam je svećenik.

Tvrdi i kako su mu nepoznati "zlostavljači" napali i psa. Svijetlili su prema njemu laserom i drugim svjetiljkama. Nada se kako će njegova jastrebica uskoro biti na sigurnom. Prijatelj sokolar uvjeren je kako će do nje doći kroz dan-dva.

- Prestrašila se i odletjela. Dao sam svoje kontakte ljudima u okolici i probat ćemo je opet uloviti u sumrak. Postoji i mogućnost da se ona vrati na Željkov balkon jer ga smatra domom. Bitno je samo da je ondje netko prisutan u tom trenutku - pojašnjava sokolar.

Svećenik Lovrić pojasnio je za 24sata kako ovdje nije riječ o nemaru.

- Ona nikad nije sama otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela - pojasnio je Lovrić i dodao kako stres, izazvan time što se našao na meti, kao i nestankom jastrebice, ostavlja posljedice na njegovo zdravlje.

Podsjetimo, prošlog petka svećenik je objavio kako se povlači s mjesta župnika zbog navodnih napada i prijetnji.

- Zbog svega što se dogodilo duboko sam potresen i preplašen. Budući da u ovom trenutku ne znam tko stoji iza ovih napada, niti kome i zašto toliko smeta ono što radim i za što se zalažem, osjećam da ne mogu u miru i punoj snazi obavljati svoju pastirsku dužnost. ​Ovim putem molim roditelje na poseban oprez zbog toga što su napadači došli iz parka, vrebajući mjesec dana kako će me na kućnom pragu namastiti. To nisu školska djeca, to nisu roditelji - to su mangupi, a mangupa je lako prepoznati. ​Također skrećem pozornost mjesnoj zajednici, jer se upravo na njihovu krovu okuplja takva bagra - napisao je svećenik u objavi javnosti.

Poslao je i snimku kamere videonadzora od 22. kolovoza, kad su ga dvojica navodno pokušala napasti. U tom trenutku, kako kaže, ispraćao je goste iz kuće. Oni su, ističe, boravili s njim kao njegovi "čuvari", upravo zbog učestalih prijetnji. Snimka pokazuje prvo svećenika i par kako stoje na ulici. Ubrzo se povlače jer prema njima nailazi dvojac maskiran kapuljačama i tamnom odjećom.

- Dečki, što trebate? - upitao ih je svećenik, no umjesto odgovora, tvrdi, dvojac je izvadio nož i krenuo u napad. Prema natpisu na snimci, sve se odvilo navodno u 4 sata ujutro.

S obzirom na to da su na vrijeme ušli u kuću, dvojac je pobjegao te je sve prijavljeno policiji. Svi su dali svoje iskaze, a slučaj vodi Državno odvjetništvo.

O svemu smo poslali upit PU zagrebačkoj, no do objave ovog teksta nisu odgovorili na pitanja o prijavljenom napadu i pokušaju krađe jastreba.

Na upit 24sata Zagrebačkoj nadbiskupiji o ovom slučaju zasad kažu kako su "bez komentara". Prate situaciju pa će se naknadno obratiti javnosti.

O jasterbici, ali i o župniku Lovriću ne vole pričati ni mještani Voltina. Pokušali smo razgovarati s nekoliko njih, a na naša pitanja samo su odmahnui rukom.

- Nije on sav svoj - kratko bi nam dobacili. U ponedjeljak kasno popodne otišli smo na Voltino kako bi razgovarali s vjernicima. Desetak ljudi, kada smo ih zaustavili, nije htjelo s nama razgovarati o župniku. Tek je jedna gospođa prokomentirala.

- Za mene je bio dobar. Jako me iznenadilo ovo. Vidjela sam snimku na internetu kako ga pokušavaju napasti. Strašno. Sve me to iznenadilo. Nadam se da je župnik dobro. Nisam primijetila ništa čudno. On je za mene stvarno bio dobar - rekla nam je.