Njezine kosti u pećini udaljenoj oko 500 metara od kuće u kojoj je živjela pronašli su speleolozi u listopadu prošle godine tijekom svojih treninga i redovnog obilaska pećina. Odmah su obavijestili policiju koja je kosti poslala na identifikaciju na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Pet mjeseci kasnije stigla je potvrda.

Našli crne papuče i krpu

Jelena je na području općine Rakovica u Karlovačkoj županiji nestala davne 1970. u dobi od 62 godine. Iako napokon znaju gdje je skončala, obitelj i dalje ne zna okolnosti njezina nestanka ni uzrok smrti.

- Bio je 1. maj. Znam da smo mi djeca sadili grah u polju. Mama je išla naprijed i stavljala kolce, a mi smo išli iza nje, bacali sjeme i zatrpavali rupice. Baka je imala običaj zaključati vrata ako negdje ide. Imali smo dvostruka vrata, vanjska i unutarnja. Mama je primijetila da je baka otišla, a nije zaključala vrata - prisjećao se Mile, koji s ocem Ivanom (90) još živi u Rakovičkom Selištu. Dobro pamti dan kad mu je baka nestala.

- Mama je rekla da pogledamo da nije izvela kravu na pašu. No kad smo došli do krave, vidjeli smo da su vime nabrekle. Kravu dva dana nitko nije pomuzao - zamišljeno priča Mile.

Otkriva nam da su djeca s odraslima nekoliko dana tražili baku po okolici.

Tražili je i 'milicajci' sa psom

- Obišli smo rodbinu koja je živjela u susjednim selima, obišli smo sve rupčage na ovom području. Spustili smo se i do ulaza u pećinu, gdje su je speleolozi pronašli. Tamo smo našli njezine crne papuče s gumbom i krpu u kojoj je držala novac, no novca nije bilo. Tamo ima jedan uski, strmi procjep, u koji smo se mi kao djeca znali zavlačiti, no tad nismo mogli ući u njega - priča nam Mile. Dodaje kako su baku tražili i “milicajci” sa psom, no bez uspjeha.

- Nakon godinu ili dvije proglašena je mrtvom i do ove jeseni nismo znali gdje je ni što joj se dogodilo - govori.

Otkriva nam da je baka Jelena bila krojačica i da je u dva rata izgubila gotovo svu rodbinu.

- Nakon 2. svjetskog rata ostala je udovica sa šestero male djece. Suprug joj je ubijen 1942. godine, a svekar i svekrva preminuli su godinu kasnije od tifusa. Još je ranije ostala bez oca i brata - priča Mile.

Njegov otac Ivan je Jelenino najstarije dijete. Imala je još četiri kćeri i najmlađeg sina Stjepana rođenog 1942. Od njih šestero živi su samo Ivan i Milka, koja živi u Zagrebu. Baka Jelena ima i 18 unučadi.

Ivan Brajdić prisjetio se kako su 1942. bježali prema Karlovcu.

- Naišli smo na partizane. Pitali su nas kamo ćemo, rekli da su oni narodna vojska i da nemamo što bježati te nas poslali kući. Bilo je teško nakon rata. Ja sam se najviše namučio. I opet sam dugo poživio - priča Ivan uz širok osmijeh.

Nisu je posjetili za Uskrs

Iako slabo čuje i teže se kreće, znatiželjno je izvirio iz kuće kako bi provjerio tko ih je i zašto posjetio. Zahvalan je HGSS-u koji je pronašao kosti njegove majke, kao i policiji koja ih je identificirala.

Jelenini posljednji ostaci u utorak su stigli u Rakovicu, a već u srijedu je pokopana. Njezina djeca i unuci sad će joj napokon imati gdje zapaliti svijeću i pomoliti se za njezinu dušu.

- Bila je vjernica. Te godine kad je nestala, bila je nesretna jer joj djeca nisu došla u posjet na Uskrs, a planirala su doći na Dan rada - kaže nam Mile.