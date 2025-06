Misterij pada aviona u Indiji: Ne zna se broj mrtvih, poginule će identificirati uz pomoć DNK

Od 242 osobe koje su bile u zrakoplovu Air India, njih 241 je poginulo. Preživio je samo jedan putnik, muškarac sa sjedala 11A.

Riječ je o britanskom državljaninu indijskog podrijetla, koji se za Hindustan Times identificirao kao Vishwash Kumar Ramesh. Njegovo preživljavanje takve strašne nesreće već je među stručnom javnosti dobilo etiketu čuda, jer sjedalo 11A smješteno je odmah ispred lijevog krila aviona i preživljavanje nesreće u tom dijelu aviona nije nimalo izgledan scenarij. S preživjelim u avionu bio je i njegov brat, bili su u posjeti obitelji te su se vraćali u Veliku Britaniju. On je sjedio u drugom redu.

No, u ovoj nesreći nisu stradali samo putnici iz zrakoplova. Prema dosadašnjim informacijama broj poginulih se pprocjenjuje na oko 300 ljudi. Naime, zrakoplov se srušio u stambenoj četvrti i stradali su svi koji su se zatekli na mjestu njegova pada.

Podsjetimo, riječ je o stravičnoj nesreći koja se dogodila u u blizini zračne luke Ahmedabad u Indiji. Riječ je o putničkom zrakoplovu Boeing 787-8 Dreamliner koji se srušio ubrzo nakon polijetanja. U zrakoplovu je bilo 12 članova posade, od kojih su dva pilota. Zrakoplov je letio prema londonskoj zračnoj luci Gatwick, a u njemu su bili indijski, britanski, kanadski i portugalski državljani. Zrakoplov je uputio poziv Kontroli zračnog prometa ubrzo nakon polijetanja, no nakon toga zrakoplov više nije odgovarao na njihove pozive. Signal je izgubljen u jednoj minuti. Prema podacima FlightRadara24, bio je na visini od oko 200 metara, a potom se počeo spuštati vertikalnom brzinom od 150 metara u minuti.

- Trideset sekundi nakon polijetanja začula se glasna buka, a zatim se zrakoplov srušio. Sve se dogodilo tako brzo. Kad sam otvorio oči, shvatio sam da sam živ i pokušao se odvezati sa sjedala i izvući. Pred mojim očima su bili stjuardesa i drugi poginuli. Strana aviona na kojoj sam bio sletjela je na tlo, a vidio sam da ima mjesta oko aviona, pa sam, kad su se vrata razbila, pokušao izaći kroz njih, i uspio sam. Suprotna strana aviona bila je blokirana zidom zgrade tako da nitko nije mogao izaći odande. Još ne vjerujem kako sam preživio. Neko vrijeme sam mislio da ću i umrijeti - rekao je jedini preživjeli putnik iz aviona koji nije pretrpio ozbiljne ozljede. Prema najavama liječnika, uskoro bi mogao biti pušten iz bolnice.

Indijski policijski dužnosnici navode kako točan broj žrtava ne znaju i da ga neće znati neko vrijeme jer se trebaju provesti DNK testiranja. Naime, najmanje 30 ljudi našlo se na putanji zrakoplova koji je neko vrijeme klizio po tlu rušeći sve pred sobom prije nego što se zapalio. Zaustavio se u obližnjem hostelu i blagovaonici medicinskog fakulteta u kojoj se u tom trenutku nalazilo oko 80 studenata. Većina ih je uspjela pobjeći od vatre, ali njih 10-ak je ostalo zarobljeno. Zasad je potvrđeno da je njih pet izgubilo život, a mnogi su na intenzivnom liječenju.

Što se tiče jedinog preživjelog putnika iz zrakoplova, njegovo sjedalo je iznad mjesta koje najčešće prvo strada pri padu. Nalazi se tik ispred lijevog krila zrakoplova, a ta vrata postala su otvoreni prolaz kad se konstrukcija raspala prilikom udara o tlo. Sigurnosni analitičari kažu kako su mu upravo ta vrata i njegov instinkt za preživljavanje možda spasili život.

Prema dosadašnjim stručnim analizama, najsigurnija sjedala su sjedala u stražnjem dijelu aviona te se procjenjuju kao sjedala s najvećom stopom preživljavanja. Putnici u stražnjim redovima tako imaju 40 posto veću šansu za preživljavanje od onih u prednjim.

No većina se ipak slaže da je preživljavanje pada zrakoplova, posebno kad je riječ o ovako fatalnim nesrećama, stvar sreće, iako upravo rep aviona ostane najmanje oštećen od ostatka letjelice.

- Njegov bijeg... i to bez ikakvih teških ozljeda bio je pravo čudo. I on to shvaća - rekli su tamošnji istražitelji zrakoplovnih nesreća.