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Amerikanci traže transparentnost

Misterij smrti laboratorijske radnice u Sibiru! Sumnjalo se na kugu, Rusi tvrde: 'To nije istina'

Piše HINA,
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Misterij smrti laboratorijske radnice u Sibiru! Sumnjalo se na kugu, Rusi tvrde: 'To nije istina'
Foto: Juan Gonzalez
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Ruske vlasti tvrde da smrt laboratorijske radnice nije povezana s kugom, dok američki State Department poziva na transparentnost u istrazi. U međuvremenu, lokalne bolnice u Irkutskoj oblasti stavljene su u karantenu.

Ruski zdravstveni dužnosnici tvrde da smrt laboratorijske radnice u Sibiru nije uzrokovana uzročnikom kuge, a američki State Department priopćio je da prati slučaj i pozvao na transparentnost. Novinska agencija Interfax izvijestila je u ponedjeljak da je radnica instituta specijaliziranog za nadzor bolesti povezanih s kugom umrla od "upale pluća nepoznatog podrijetla", prema navodima Rospotrebnadzora, ruske službe nadležne za kontrolu bolesti.

U uzorcima uzetim od 28-godišnje pacijentice nisu otkriveni mikroorganizmi "povezani s njezinim profesionalnim aktivnostima". Žena je umrla prošlog petka u okružnoj bolnici u gradu Šelehovu u blizini Irkutska u Sibiru.

Američki State Department priopćio je da prati slučaj zajedno sa svojim Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i drugim agencijama. "Mnoge pojedinosti nisu potvrđene. Pozivamo ruske vlasti da brzo i otvoreno podijele točne informacije", rekao je glasnogovornik State Departmenta.

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Rospotrebnadzor navodi da je istraga pokazala kako u institutu u Irkutsku nije bilo laboratorijske nesreće. Prethodno su se pojavila nepotvrđena izvješća da se žena možda zarazila plućnom kugom nakon što joj je slučajno ispala epruveta.

Zdravstvena i epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti, kao i u gradovima Irkutsku i Šelehovu, stabilna je, navodi ta služba dodajući da se ondje provodi "paket mjera".

Telegram kanal Ljudi Bajkala izvijestio je da su tri opće bolnice, dječja bolnica i rodilište u Irkutsku stavljeni u karantenu na najmanje tri tjedna. Prema lokalnim izvješćima, osoblje instituta nalazilo se u karanteni na svom radnom mjestu. Nisu zabilježene nove infekcije, priopćila je agencija.

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Plućna kuga teški je oblik bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Može se razviti kada se infekcija proširi na pluća. Infekcija se može liječiti antibioticima ako se s liječenjem započne rano.

Prema Institutu Robert Koch, njemačkoj državnoj zdravstvenoj agenciji, kuga se i dalje pojavljuje u dijelovima Afrike, Amerike i Azije, ali ne i u Njemačkoj. Rizik od ulaska zaražene osobe u zemlju nizak je, dodaje se.

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