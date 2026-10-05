Misterij smrti laboratorijske radnice u Sibiru! Sumnjalo se na kugu, Rusi tvrde: 'To nije istina'

Ruski zdravstveni dužnosnici tvrde da smrt laboratorijske radnice u Sibiru nije uzrokovana uzročnikom kuge, a američki State Department priopćio je da prati slučaj i pozvao na transparentnost. Novinska agencija Interfax izvijestila je u ponedjeljak da je radnica instituta specijaliziranog za nadzor bolesti povezanih s kugom umrla od "upale pluća nepoznatog podrijetla", prema navodima Rospotrebnadzora, ruske službe nadležne za kontrolu bolesti.

U uzorcima uzetim od 28-godišnje pacijentice nisu otkriveni mikroorganizmi "povezani s njezinim profesionalnim aktivnostima". Žena je umrla prošlog petka u okružnoj bolnici u gradu Šelehovu u blizini Irkutska u Sibiru.

Američki State Department priopćio je da prati slučaj zajedno sa svojim Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i drugim agencijama. "Mnoge pojedinosti nisu potvrđene. Pozivamo ruske vlasti da brzo i otvoreno podijele točne informacije", rekao je glasnogovornik State Departmenta.

Rospotrebnadzor navodi da je istraga pokazala kako u institutu u Irkutsku nije bilo laboratorijske nesreće. Prethodno su se pojavila nepotvrđena izvješća da se žena možda zarazila plućnom kugom nakon što joj je slučajno ispala epruveta.

Zdravstvena i epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti, kao i u gradovima Irkutsku i Šelehovu, stabilna je, navodi ta služba dodajući da se ondje provodi "paket mjera".

Telegram kanal Ljudi Bajkala izvijestio je da su tri opće bolnice, dječja bolnica i rodilište u Irkutsku stavljeni u karantenu na najmanje tri tjedna. Prema lokalnim izvješćima, osoblje instituta nalazilo se u karanteni na svom radnom mjestu. Nisu zabilježene nove infekcije, priopćila je agencija.

Plućna kuga teški je oblik bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Može se razviti kada se infekcija proširi na pluća. Infekcija se može liječiti antibioticima ako se s liječenjem započne rano.

Prema Institutu Robert Koch, njemačkoj državnoj zdravstvenoj agenciji, kuga se i dalje pojavljuje u dijelovima Afrike, Amerike i Azije, ali ne i u Njemačkoj. Rizik od ulaska zaražene osobe u zemlju nizak je, dodaje se.