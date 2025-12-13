Obavijesti

News

Komentari 0
SUSRET MAJKE I KĆERI

Misterij star 17 godina: Nestala 2009. u Rumunjskoj pa počela novi život. Otkrili je na granici

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Misterij star 17 godina: Nestala 2009. u Rumunjskoj pa počela novi život. Otkrili je na granici
Foto: Dan Charity/NEWS SYNDICATION

Tu je prvi put nakon nestanka susrela i svoju kći, a policija je s oduševljenjem ovaj susret opisala kao 'pravo božićno čudo'

Žena iz rumunjskog okruga Neamța nestala je davne 2009. godine, ostavivši tada svoju 14-godišnju kći. Policija je provela razne potrage od tada - kako u Rumunjskoj, tako i u drugim europskim zemljama.

NEMA OZLIJEĐENIH Drama kod Grubišnog Polja! Ovca zalutala u magli i izazvala lančani suda, sudjelovala 3 auta
Drama kod Grubišnog Polja! Ovca zalutala u magli i izazvala lančani suda, sudjelovala 3 auta

Upravo je nestanak te žene misterij koji je trajao sve do 9. prosinca ove godine, kada je prelazila granicu u Timișoari. Granična policija nije mogla ni zamisliti da se ispred njih nalazi misterij star 17 godina, a policijski sustavi označili su je kao traženu osobu. Istraga je pokazala da je žena, nakon što je napustila rodno mjesto, izgradila novi život u Italiji. 

U MJESTU SONKOVIĆ Muškarac poginuo u požaru kod Skradina, izgorjela je vikendica
Muškarac poginuo u požaru kod Skradina, izgorjela je vikendica

Tu je prvi put nakon nestanka susrela i svoju kći, a policija je s oduševljenjem ovaj susret opisala kao 'pravo božićno čudo'.

- Ponovni susret majke i kćeri, nakon više od desetljeća i pol razlike, ostaje jedna od najdirljivijih priča ovog kraja godine - pravo božićno čudo, moguće zahvaljujući neprekidnom radu policije i nadi koja ni na trenutak nije izgubljena, rekla je i policija iz Neamța.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025