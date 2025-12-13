Misterij star 17 godina: Nestala 2009. u Rumunjskoj pa počela novi život. Otkrili je na granici

Žena iz rumunjskog okruga Neamța nestala je davne 2009. godine, ostavivši tada svoju 14-godišnju kći. Policija je provela razne potrage od tada - kako u Rumunjskoj, tako i u drugim europskim zemljama.

Upravo je nestanak te žene misterij koji je trajao sve do 9. prosinca ove godine, kada je prelazila granicu u Timișoari. Granična policija nije mogla ni zamisliti da se ispred njih nalazi misterij star 17 godina, a policijski sustavi označili su je kao traženu osobu. Istraga je pokazala da je žena, nakon što je napustila rodno mjesto, izgradila novi život u Italiji.

Tu je prvi put nakon nestanka susrela i svoju kći, a policija je s oduševljenjem ovaj susret opisala kao 'pravo božićno čudo'.

- Ponovni susret majke i kćeri, nakon više od desetljeća i pol razlike, ostaje jedna od najdirljivijih priča ovog kraja godine - pravo božićno čudo, moguće zahvaljujući neprekidnom radu policije i nadi koja ni na trenutak nije izgubljena, rekla je i policija iz Neamța.

