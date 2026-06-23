MISTERIJ U RIJECI Učenici u školi dobili kožne reakcije. Stručnjaci zbunjeni: Nešto je u parketu!?

Pravi misterij odvija se u Rijeci. Veći dio završene nastavne godine učenici Osnovne škole Kozala nastavu tjelesnog odgoja nisu imali u školskoj sportskoj dvorani jer je prema preporuci epidemiologa dvorana stavljena izvan funkcije, a razlog je procjena da je štetna za zdravlje. Kako objašnjava ravnatelj škole Mladen Župan, učenici su nakon nastave tjelesnog odgoja imali dermatološke probleme, a iako su epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u nekoliko navrata uzimali uzorke, nisu uspjeli otkriti što izaziva probleme na koži učenika, piše Novi list.

- U nekoliko navrata učenici su nakon boravka u dvorani završavali kod liječnika zbog dermatoloških problema. Pojavljivale su im se crvene promjene na koži, nalik na ugriz komarca, ali veće. Roditelji su nam slali fotografije, a škola je svaki put kontaktirala epidemiologe. Nekoliko puta je pozvana i Dezinsekcija, ali sve je bilo bezuspješno. Jedino što je sigurno je da nisu u pitanju stjenice. To je prvo na što smo posumnjali, međutim utvrđeno je da to nije razlog problema kod učenika. Pretpostavka je da se radi o insektu koji se nastanio u parket. Kako je zdravlje djece prioritet, preporuka epidemiologa bila je da se dvorana više ne koristi. U suradnji s roditeljima dogovorili smo da se nastava tjelesnog odgoja odvija na vanjskim prostorima škole kada je to moguće, tako da je od početka proljeća nastava bila vani - rekao je ravnatelj.

Za razliku od učenika, dvoranu su tijekom cijele nastavne godine koristili sportski klubovi, a ravnatelj kaže da se njihovi članovi nisu žalili na dermatološke probleme. Dodajući da je o svemu obaviješten i osnivač škole, odnosno Grad Rijeka, Župan kaže kako je za ovo ljeto dogovorena rekonstrukcija dvorane.

- Riječ je o dvorani koja nije adaptirana od 1980. godine. Sami epidemiolozi su preporučili da se promijeni parket, a Grad je obećao sanaciju cijele dvorane, kao i svlačionica, najavljuje ravnatelj.

U Gradu potvrđuju da su upoznati s problemom kozalske dvorane, kao i da je u tijeku potpisivanje ugovora s izvođačem radova na rekonstrukciji za koju će se izdvojiti gotovo 250 tisuća eura.

U tijeku je potpisivanje ugovora s izvođačem radova na sanaciji dvorane. Radovi će obuhvatiti sanaciju zidova, stropa, zamjenu sportskog poda odnosno postavljanje novog parketa te sanaciju i uređenje sanitarnih čvorova i svlačionica, najavljuju u Gradu. Dodaju i da će se radovi izvoditi u ljetnim mjesecima, a njihov završetak planiran je tijekom rujna.