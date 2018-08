Misterij u Zaprešiću: Poginuli muškarac (32) i djevojka (18)

Bila sam u prigradskom vlaku. Između Zaprešića i Savske je naglo zakočio u nekoliko metara, a malo prije toga je projurio brzi vlak prema Zagrebu, rekla nam je jedna od putnica koja je u petak navečer svjedočila tragičnoj smrti dvoje ljudi u Zaprešiću.

U policiji su nam u subotu poslijepodne potvrdili kako su poginuli muškarac (32) i djevojka (18), no istraga cijelog slučaja traje i dalje. Dodaju da su tijela odvezli na Zavod za sudsku medicinu.

Kako su nam rekli svjedoci, nesreća se dogodila malo prije 22 sata. Brzi vlak koji je putovao prema Zagrebu udario je par. Od siline udarca odletjeli su u suprotni trak. Tamo je prolazio lokalni vlak koji je vozio iz Dugog Sela prema Harmici. Uspio je zakočiti. Unatoč tome, jedna osoba je na mjestu bila mrtva.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Čuli smo kako govore da jedna osoba još ima puls. U nekoliko minuta je došlo vozilo Hitne pomoći. Nastao je kaos - prepričava nam čitateljica. Deset minuta kasnije vozač im je rekao da mogu izaći. Po pruzi su pješačili do stanice Zaprešić-Savska, udaljene 200 metara od mjesta nesreće. Dio putnika je otišao doma, a ostali su čekali drugi vlak, koji je ubrzo stigao. Oko same pruge nema puno kuća. Uglavnom su livada i šikara. Postoji jedan skriveni puteljak koji vodi do pruge. S druge strane nema ničega osim grmlja. Jedina opcije je vratiti se natrag ili hodati po pruzi. Na dijelu gdje je vlak udario u muškarca i ženu ostao je samo trag krvi.

Jesu li se namjerno bacili ili u mraku nisu znali kuda idu, bit će poznato tek nakon dovršetka istrage. Očevid koji su obavljali trajao je do malo poslije ponoći.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Bio sam u kući kada sam čuo sirene. Izašao sam van i nekoliko trenutaka kasnije prošlo je vozilo Hitne. Rekli su mi da su se bacili pod vlak. Cijeli dan svi pričaju o tome, ali sigurno nije nitko odavde jer bi se već znalo – objašnjava nam mještanin. Ovo je već druga tragična smrt u Zaprešiću u nekoliko tjedana tako da među mještanima vlada osjećaj tjeskobe. Iako nitko ne poznaje osobe, svi se pitaju što se to događa u posljednje vrijeme.