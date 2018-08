Misteriozna smrt: Menadžera našli mrtvog, pao je s 9. kata?

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče...

Belgijanac Bruno Charles De Cooman (59), potpredsjednik ruske kompanije za proizvodnju čelika NLMK, pronađen je mrtav nakon što je pao s devetog kata svog luksusnog stana kod Crvenog trga u Moskvi.

Belgian scientist and corporate executive Bruno Charles de Cooman has been added to the list of Russia-related suspicious deaths after his fall from a window in Moscow today. https://t.co/jiMiMMi9gH pic.twitter.com/GlT30gMTmN