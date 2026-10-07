MISTERIOZNE SMRTI U RUSIJI: WHO traži odgovore nakon još jednog smrtnog slučaja

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju uzrokovanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Stručnjak WHO-a Abdirahman Mahamud izjavio je u srijedu u Ženevi da je taj zahtjev potaknut medijskim izvješćem koje je provjereno i ocijenjeno vjerodostojnim. Odgovor još nije zaprimljen.

Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju - smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge u Irkutsku. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka.

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Pokretanje videa... VIDEO WHO o kugi u Rusiji | Video: 24sata/Reuters

Čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku situacije te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.

Prema navodima organizacije, Rusija je izvijestila da mlada znanstvenica nije umrla od kuge, već od upale pluća nepoznatog uzroka. Na institutu nije došlo ni do kakve nesreće.

WHO je zatražio pojedinosti, uključujući informacije o tome koji su testovi provedeni na preminuloj i na još oko 200 ljudi, s kojim je točno materijalima radila, koje su sigurnosne mjere bile na snazi te je li bila cijepljena i, ako jest, protiv kojih bolesti, rekla je stručnjakinja WHO-a Maria Van Kerkhove.

Dodala je da je organizacija u razdoblju od 2019. do 2025. godine zaprimila obavijesti o gotovo 4.000 slučajeva kuge u deset zemalja, uključujući 423 smrtna slučaja.