Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...

Obrana bivšeg HDZ-ovog ministra obrane Marija Banožića pokušala je na sudu izvesti nevjerojatan manevar. Podsjetimo, njegova odvjetnica je u srijedu na vinkovačkom sudu, gdje Banožiću traje suđenje zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić, predložila dvoje misterioznih svjedoka, a koji se odjednom pojavljuju dvije godine nakon same prometne nesreće.

Odvjetnica Ksenija Vržina osvrnula se na raniji iskaz policijskog službenika Dejana Mitrovića, koji je pred Općinskim državnim odvjetništvom naveo da su policajci na mjestu nesreće zatekli automobil s muškarcem i ženom, no taj bračni par nije bio identificiran zbog hitnosti pružanja pomoći unesrećenima. Prema riječima odvjetnice, bračni par se naknadno javio obrani, a radi se o supružnicima Biljana i Mario Skokić. Obrana tvrdi da su upravo oni bili taj par te da su o događaju dali izjave obrani.

Vržina je predložila njihovo saslušanje kao svjedoka i uvrštavanje njihovih izjava u spis, ističući da su se u vrijeme nesreće kretali osobnim vozilom iz smjera Vinkovaca prema Županji i da, prema njihovim tvrdnjama, nije bilo međusobnog pretjecanja vozila. Sud je, međutim, odbio sve prijedloge obrane, uključujući i saslušanje bračnog para Skokić.

24sata uspjela su stupiti u kontatk sa Skokićima koji su nam ekskluzivno otkrili viđenje prometne nesreće iz njihovog kuta te zašto su se javili tek sada, više od dvije godine nakon nesreće.

- Magla je toga jutra prekrivala cestu i sami trenutak prometne nesreće nismo vidjeli - započinje svoju ispovijest Biljana Skokić, svjedokinja teške prometne nesreće iz studenoga 2023. u kojoj je poginuo 41-godišnji Goran Šarić.

Tvrdi da je sa suprugom bila među prvima na mjestu događaja i da je upravo ona u 6.13 sati nazvala hitnu pomoć.

Kaže da u trenutku nesreće nisu znali tko sudjeluje u sudaru, već su stali kako bi pomogli.

- Sami tijek prometne nesreće se dogodio kako se dogodio, u tom momentu smo bili tamo. U 6.13 minuta je zvana hitna s mog telefona. Kada je sve završilo pitali smo policiju trebamo li mi ostati. Djeca su nam bila kući, od nas nitko nije uzeo nikakve podatke. Rečeno nam je da ništa ne trebamo i da smo slobodni - prisjeća se Biljana.

Dodaje da su tek kasnije, prateći medijske napise, shvatili o kome je riječ.

- Nismo znali da se radi o Mariju Banožiću dok nismo došli kući i dok nije sve krenulo u javnost. Kako je krenulo suđenje, gledali smo i rekli, to nije bilo tako. Zato smo se sami javili - kaže Skokić.

Skokić je u razgovoru za 24sata rekla i kako su se, nakon nesreće, zaputili kući djeci. Međutim, odvjetnica Vržina je na sudu rekla da su Skokići vozili iza autobusa u kojem je bila njihova kći. Biljanu Skokić smo upitali o tome, a kratko nam je odgovorila: "Nemam komentara!"

Tužiteljstvo Banožića tereti da je kobnog jutra vozio iz smjera Vinkovaca prema Županji neprilagođenom brzinom te da je prilikom pretjecanja kolone, unatoč smanjenoj vidljivosti zbog magle, prešao na suprotnu stranu ceste i prednjim dijelom vozila udario u teretno vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. U sudaru je na mjestu poginuo Goran Šarić.