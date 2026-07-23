MITO 'PRALI' U ZLATU Šegota i supruga uzeli 160.000 eura od Pavleka. Plaćao mu 'reket'?

U šest ujutro u četvrtak djelatnici PNUSKOK-a su pokucali na dvoja vrata: Damira i Željke Šegote te Siniše Krajača. Razlog je proširenje istrage u slučaju izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza kojeg je, kako se sumnja, 20-ak godina organizirao Vedran Pavlek. Damir Šegota je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, a kako su 24sata doznala, bio je na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Međutim, neslužbeno doznajemo da je kroz godine navodno primio 160 tisuća eura od Pavleka koje mu je dostavljao bivši tajnik HSS-a Damir Raos. Kako doznajemo, on je zatražio dopunu obrane u Uskoku i teretio izravno Šegotu. Damir Raos je bio glavni operativac Vedrana Pavleka, s njim je potpisivao lažne fakture pomoću kojih je kroz 11 godina izvučeno 30 milijuna eura. Uz Šegotu je uhićena i njegova supruga Željka Šegota, inače upraviteljica ŠRC Svetice.

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- Rukovoditeljica BK Svetice Željka Šegota trenutno koristi godišnji odmor. S obzirom na to da su nadležna tijela jutros izvijestila o provođenju službenih radnji te da je postupanje još uvijek u tijeku, ne možemo komentirati okolnosti slučaja niti eventualne daljnje korake dok ne zaprimimo službene informacije od nadležnih institucija - kažu iz Grada Zagreba za 24sata.

Pavlek plaćao reket?

Damira Šegotu se tereti, kako doznajemo, da je primao mito od Pavleka kako bi osigurao da HOO dodijeli više novca HSS-u. Riječ je navodno o pokrivanju najmanje oko 700 tisuća eura neopravdanih troškova što je Pavlek tražio od Šegote. Time kaso da je Pavlek Šegoti plaćao reket. I on i njegova supruga Željka se još terete i za pranje novca, jer je takve svote trebalo nekako ‘legalizirati’. Navodno su ulagali u zlatne poluge, a Pavlek je jednom članu njihove obitelji navodno plaćao i školarinu za fakultet. Kako smo u lipnju ekskluzivno objavili, Siniša Krajač i Damir Šegota su bili na Pavlekovim popisima isplate gotovine koja je izvučena iz Skijaškog saveza. Obojica su bili na više popisa tijekom godina. Kada se zbroje iznosi, Krajač je bio na oko 60.000 eura, a Šegota na oko 30.000 eura. Na popisu je bio i Šegotin sin koji se također zove Damir. Šegotino se više puta posljednjih mjeseci pojavljivalo u istrazi o izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Istražitelji su među više od 122.000 dokumenata pronađenih na Pavlekovu laptopu otkrili evidenciju gotovinskih isplata.

Foto: Sanjin Strukic

Šegota je rođen 1966. godine u Zagrebu, a u Hrvatskom olimpijskom odboru radi praktički od njegova osnutka početkom 1990-ih. Tijekom godina postao je jedan od operativaca hrvatskog sporta, zadužen za organizaciju olimpijskih programa i nastupa hrvatskih sportaša na najvećim međunarodnim natjecanjima. Šegota je bivši hokejaš i predsjednik Zagrebačkog saveza hokeja na ledu. Od upućenih iz tog saveza smo doznali da im je nedavno rekao da su sve optužbe protiv njega neutemeljene, ali da misli podnijeti ostavku kako ne bi štetio savezu.

Teflonski Krajač

Iako je bio na Pavlekovom popisu, istražitelji još nisu uspjeli dokazati da je Krajač taj novac i primio, pa je Krajač za sad u svojstvu svjedoka. No krajnje je neobično da se svjedoku kuca u šest ujutro na vrata i radi pretres. Obično ih se pozove na razgovor u Uskok. Kod njegove obiteljske kuće smo sreli jednog člana obitelji koji nam je samo rekao da ‘Siniša mirno spava oko svega’ te da je istražiteljima dao sve što su tražili, a potom s njima otišao u prostorije Hrvatskog olimpijskog odbora gdje je trajao pretres. Kraj prozora se u jednom trenutku motao i muškarac koji podsjeća da Sinišu Krajača, no onda je jedna žena navukla zavjese kad je vidjela novinare na ulici. Kasnije je u HOO doveden i Damir Šegota na pretres. I onda, u jednom od najčudnijih poteza koje smo do sad vidjeli u USKOK-ovoj akciji, Siniša Krajač je stao pred novinare.

Zagreb: Siniša Krajač izlazi iz zgrade HOO-a sa USKOK-ovim istražiteljima | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

​- Policija je imala izvide i ono što i čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada - kratko je poručio.

Na pitanje je li svoja saznanja već podijelio s USKOK-om, naglasio je da ne može otkrivati detalje dok je postupak u tijeku.

​- Ne bih o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi u tijeku. I onda je teško bilo što drugo reći. Kažem, ne mogu ništa govoriti dok se ne završi proces. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti s time izaći - rekao je Krajač.

Međutim, nije životno moguće da Krajač nije znao ništa što Šegota radi. Budući da je Krajač glavni tajnik, isplate ne mogu proći bez njegovog potpisa. No nije htio odgovoriti je li išta ranije primijetio tijekom stavljanja svog potpisa.

​- Upravo vam kažem, izvidi su u tijeku i to je sve što, nažalost, mogu danas reći - ponovio je.

S obzirom na to da se uskoro, 29. u mjesecu, održavaju izbori u Hrvatskom olimpijskom odboru, postavilo se pitanje hoće li ova afera ugroziti njihov legitimitet.

Zagreb: Siniša Krajač izlazi iz zgrade HOO-a sa USKOK-ovim istražiteljima | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

​- Gledajte, na nama je da te izbore tehnički osiguramo da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i Statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne mogu ulaziti u to hoće li ovo utjecati na izbore - kazao je.

Unatoč činjenici da su mu istražitelji pokucali na vrata u šest ujutro, što je neobično za svjedoka, Krajač tvrdi da nije zabrinut da bi i sam mogao biti procesuiran.

​- Ne, uopće ne. Pa nisam znao da sam... to, presumpcija nevinosti - odgovorio je na pitanje brine li se, a na konstataciju da nije ništa skrivio dodao je rekao je “Ma ne, vidite da nisam”.

Zašto su istražitelji došli tako rano, nije želio komentirati.

​- To morate vidjeti s istražnim tijelima - zaključio je kratko.

24sata su ranije u seriji istraživačkih tekstova obradila i to kako Krajač funkcionira. U njegovom mandatu Hrvatski olimpijski odbor sklopio je tajne ugovore u vrijednosti od barem milijun eura. Niti za jedan ugovor nije proveden otvoreni postupak javne nabave. I svi su potpisani samo s jednom tvrtkom, A.T.I. iz Pule, u vlasništvu Vesne Borisavljević. 24sata su već pisala o toj tvrtki i dodjeli poslova bez nabave te o cjepkanju nabave na sitnije ugovore kako bi sve dobio A.T.I. Otkrili smo da i javno dostupni podaci o tim ugovorima nisu do kraja točni. Naime, vrijednost poslova s tvrtkom A.T.I. je u stvarnosti čak tri puta viša od onog što piše u javnim podacima, odnosno oko 1,5 milijuna eura s PDV-om u tri godine. I to ne uključujući ovu godinu. Konkretno, lani je iznos ugovora bio oko 850.000 eura, godinu prije oko 450.000 eura, a prve godine poslovanja Olimpijskog odbora i pulske tvrtke vrijednost je bila oko 200.000 eura. Svi ti dodatni ugovori nisu zavedeni u registar javne nabave, što je izravno kršenje Zakona o javnoj nabavi i pratećih propisa. Siniša Krajač je na dan našeg upita potpisao izvanredni otkaz šefu financija, računovodstva i nabave Zlatku Mežnariću. Mežnarić je, prema našim informacijama, upozoravao unutar HOO-a na neprihvatljivu praksu i ugovore s A.T.I.-jem koji su sklapani bez javne nabave i nisu provođeni u registru. Krajač je Mežnariću dao izvanredni otkaz pod optužbom kako je on omogućio da podaci o ugovorima i plaćanjima dobavljačima dođu u javnost, čime je nanio štetu ugledu HOO-a. Nakon našeg upita lažno ga je optužio da surađuje s nama i daje nam podatke. Tu je i činjenica da je na Pavlekovom popisu s ukupno 60 tisuća eura, međutim Raos je istražiteljima rekao kako mu on osobno nikad nije dao novac, pa Uskok ne može tvrditi da je Krajač ikad taj novac i primio.

Ovo, prema informacijama 24sata, nije kraj istrage koja se poput lavine širi iz HSS-a na druge sportske dužnosnike, sportaše i javne osobe.