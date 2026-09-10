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Foto: Reuters/Profimedia
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Mito za glasove: Trump daje 5000 dolara da bi još vladao

Piše Boris Rašeta,

Američki predsjednik Donald Trump proglasio se najboljim vođom te zemlje u povijesti. Sad nudi zaradu punoljetnima ako Republikanci zadrže vlast

Srpski političar Nikola Pašić, prepredeni Balkanac koji bi prije mogao služiti kao opomena nego kao uzor, seljacima po Šumadiji davao je prije izbora jedan opanak, a drugi bi dobili nakon izbora – ako glasaju za njega. Sad je taj Pašićev inženjering počeo koristiti i Donald Trump. On je svakom Amerikancu obećao po 5000 dolara ako njegova Republikanska stranka na "midterm" izborima u listopadu zadrži većinu u Senatu i Zastupničkom domu. Bez te većine ruke će mu za mnoge odluke biti vezane - ili će, pobijedi li, ostati faraon, ili će postati "hroma patka", kako Amerikanci nazivaju nemoćne predsjednike. Postavio je i dodati uvjet: taj novac neće smjeti trošiti u inozemstvu.

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