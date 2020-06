Gdje god pogledaš - izvrsno!

<p>Zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 15. do 17. lipnja ispitivao je kakvoću mora na plažama u Istarskoj županiji. Testirali su na 215 mjesta od Savudrije do Brestove.</p><p>Na svih 215 mjesta uzorak je pokazao izvrsnu kakvoću mora.</p><p>Tijekom uzorkovanja prati se i temperatura zraka te mora. U tom razdoblju more je bilo od 19 do 23 stupnja, a vani je bilo od 18 do 27. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike.</p><p>Kakvoću mora možete provjeriti <a href="http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca" target="_blank"><strong>OVDJE.</strong></a><br/> </p>