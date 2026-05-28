Mjeru 'Biram Hrvatsku' koristilo više od 1700 ljudi: 'Hrvatska je zemlja povratka. Tu je moj dom'

Volim reći da smo otišli iz krivih razloga, a vratili se iz pravih. Otišli smo za boljim životom, a nismo shvaćali da smo već imali sve. Što smo imali više novca, postajali smo sve siromašniji. Čovjek dođe do toga da u životu nema više ništa osim novca, rekla je povratnica iz Njemačke, Ana Filipović iz Novske na konferenciji "Biram Hrvatsku".

U Hrvatsku se, kaže, vratila nakon osam godina i pokrenula obrt Koli Art za izradu nakita i kreativnih proizvoda. U Njemačkoj joj je, kako ističe, najviše nedostajalo ono što je prije smatrala običnim sitnicama.

Zagreb: Konferencija Biram Hrvatsku, panel Trendovi povratka i zapošljavanja u Hrvatskoj | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nedostajala mi je naša slavonska zemlja, roditelji, misa na hrvatskom jeziku, kirvaj, kulen i rakija - rekla je Ana, koja je samo jedna od priča naših povratnika koji su se s predstavnicima institucija, poslodavaca i stručnjaka okupili s ciljem stvaranja otvorenog dijaloga o povratku, zapošljavanju i mogućnostima koje danas postoje za život i rad u Hrvatskoj.

"Biram Hrvatsku" je jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja koja je mnogim povratnicima omogućila pokretanje vlastitog posla i novi početak u Hrvatskoj.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar istaknuo je kako su još 2022. prepoznali veliki potencijal među Hrvatima koji žive u inozemstvu i žele se vratiti u domovinu.

- Napravili smo mjeru usmjerenu upravo prema toj ciljanoj skupini i iz godine u godinu bilježimo sve veći interes. Do sada smo imali više od 1700 zahtjeva, a kroz tvrtke i obrte otvorene zahvaljujući toj mjeri zaposleno je dodatnih 2500 osoba - rekao je Lončar.

Naglasio je kako je Hrvatska u posljednjih deset godina prošla veliki zaokret na tržištu rada.

- Od zemlje s visokom nezaposlenošću postali smo zemlja koja traži dodatnu radnu snagu. Kroz mjere aktivne politike zapošljavanja prošlo je više od 360 tisuća osoba, za što je izdvojeno više od 1,5 milijardi eura - istaknuo je Lončar.

Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, podsjetio je da je cilj skupa prikupiti iskustva sudionika kako bi se unaprijedili postojeći programi i stvorili bolji uvjeti za povratnike na tržištu rada.

- Naš cilj nije samo predstaviti mjere, nego stvoriti prostor dijaloga i razmjene iskustava kako bismo ih dodatno unaprijedili - rekao je ministar Ružić.

Istaknuo je da Hrvatska danas ima stabilno tržište rada, nisku nezaposlenost i kontinuiran gospodarski rast zahvaljujući politikama Vlade. Posebno je pohvalio HZZ i provedbu mjera poput "Biram Hrvatsku" te vaučera za obrazovanje. Najavljeno je proširenje programa kroz tri nova smjera djelovanja usmjerena na regulirane profesije poput liječnika, visokokvalificirane radnike s posebnim licencama te vrhunske talente i eksperte. Povratnici donose nova znanja i prakse iz svjetskih centara, čime iznutra reformiraju sustav i pridonose ukupnom ekonomskom i demografskom razvoju zemlje.

- Mjera za povratak iseljenika nije samo gospodarska mjera. Ona ima i snažnu demografsku i društvenu dimenziju. Naš je cilj pojednostaviti procedure i ukloniti administrativne prepreke, a ne stvarati nove. Želimo našim povratnicima i poduzetnicima pružiti osjećaj sigurnosti, dobrodošlice i stvarnih mogućnosti za razvoj u Hrvatskoj. Hrvatska treba biti zemlja u kojoj ljudi vide priliku za kvalitetan život i profesionalni razvoj. Sve više naših ljudi obnavlja licence i priprema povratak u Hrvatsku. To je snažan signal povjerenja u budućnost zemlje. Povratak vrhunskih stručnjaka znači i povratak znanja, iskustva i novih modela rada. Osim postojećih programa, planiramo razvijati nove smjerove djelovanja u okviru projekta 'Hrvatska 2.0' - rekao je ministar Ružić.

Objasnio je da se jedan od ključnih smjerova odnosi na regulirane profesije, poput liječnika i medicinskih sestara, gdje već vidimo snažan interes za povratak. Drugi smjer odnosi se na visoko kompetentne stručnjake koji žele spojiti kvalitetu života u Hrvatskoj s profesionalnim iskustvom stečenim u inozemstvu. Treći smjer usmjeren je na vrhunske talente, stručnjake i kreativce koji svojim znanjem, iskustvom i inovativnošću mogu pridonijeti razvoju Hrvatske.

- Njihov povratak ne znači samo dolazak novih ljudi, nego i dolazak novih znanja, metoda rada, iskustava i razvojnih modela - rekao je ministar Ružić.

Na prvom panelu konferencije "Trendovi povratka i zapošljavanja u Hrvatskoj" raspravljalo se o iskustvima provedbe mjera, administrativnim izazovima, mogućnostima samozapošljavanja i sve većoj potrebi hrvatskog tržišta rada za kvalificiranim ljudima. Sudionici panela složili su se kako novac više nije jedini motiv povratka, nego da sve veću ulogu imaju sigurnost, kvaliteta života i osjećaj pripadnosti.

Zrinka Špoljarić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, istaknula je kako je prošla godina bila rekordna po ulaganjima u aktivne mjere zapošljavanja, za koje je izdvojeno čak 176 milijuna eura, a posebno je izdvojila program "Biram Hrvatsku".

- Čak 84 posto korisnika u vrlo kratkom roku nakon završetka obrazovanja uspije se zaposliti, a gotovo 89 posto poslovnih subjekata otvorenih uz potpore za samozapošljavanje i dalje posluje. Ti podaci pokazuju da svako uloženo sredstvo ima smisla - naglasila je Špoljarić.

- Jedan od najvećih problema s kojima se povratnici suočavaju i dalje je administracija - upozorila je Ivana Mehle iz HZZ-a i dodala: "Suočavamo se s dokumentacijom iz različitih zemalja, obrascima na stranim jezicima koje doslovno 'guglamo' i prevodimo kako bismo dokazali da osoba zadovoljava formalne uvjete".

Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, poručio je kako Hrvatska danas ponovno postaje zemlja prilike i naglasio da je upravo osjećaj doma ono što mnoge vraća.

- Ljudi se žele vratiti da mogu spavati u svom krevetu, da nisu gosti i stranci u tuđoj zemlji. Neprocjenjivo je imati susjeda, prijatelja ili kuma na nekoliko minuta udaljenosti. To su stvari koje nemaju cijenu - rekao je Magdić.

Dodao je kako Hrvatska više nije zemlja iz koje se samo odlazi.

- Svakome bih rekao: dođi u Hrvatsku, Hrvatska te čeka, izaberi Hrvatsku - poručio je Magdić.

Da se percepcija života na Zapadu posljednjih godina značajno promijenila, smatra Jagoda Divić iz Hrvatske gospodarske komore.

- Njemačka i Austrija više ni blizu nisu ono što su bile, ni gospodarski ni svjetonazorski. Ljudima su danas sigurnost, kvaliteta života, zdrava hrana i obitelj postali važniji od same visine plaće - rekla je Divić te dodala da hrvatski povratnici iz inozemstva donose dragocjeno međunarodno iskustvo, visoke profesionalne standarde i poznavanje stranih jezika, a to ih čini poželjnim kadrom na našem tržištu rada.

Ključ uspješnog povratka jest, kako kaže, učiniti cijeli proces zapošljavanja i poslovnu suradnju predvidivima, brzim i administrativno jednostavnima za naše iseljenike. Tome, ističe Divić, pridonosimo kroz aktivnosti Odjela za tržište rada HGK, ali i kroz konkretne inicijative i projekte, poput događanja koje su za naše iseljenike nedavno organizirali u Salzburgu.

Naglasila je kako se mnoge obitelji vraćaju upravo zbog djece te želje da odrastaju uz bake i djedove.

- Ljudi žele da im djeca imaju obitelj, zajednicu i osjećaj pripadnosti. To je emotivna odluka i naš je zadatak biti podrška tim ljudima - dodala je Divić.

Antun Trojnar iz Hrvatske obrtničke komore istaknuo je kako su se razlike u plaćama između Hrvatske i zapadnih zemalja posljednjih godina značajno smanjile.

- Danas prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi oko 1550 eura i razlika u odnosu na Njemačku više nije velika kao nekad. Ljudi su počeli računati i kvalitetu života, a ne samo iznos na računu - rekao je Trojnar.

Posebno zanimljivim smatra podatak da brojni Hrvati koji rade u inozemstvu dolaze upravo u Hrvatsku polagati majstorske ispite.

- U Njemačkoj majstorski ispit stoji između tri i šest tisuća eura, a kod nas oko 330 eura. Ljudi polože ispit u Hrvatskoj, odrade još kratko vani i onda se vraćaju kući - objasnio je Trojnar.

Državni tajnik Ivan Vidiš poručio je kako Hrvatska danas više nije isto tržište rada kao prije deset godina te naglasio da je otvoreno više od 300 tisuća novih radnih mjesta.

- Program 'Biram Hrvatsku' pokazao je da Hrvatska ponovno postaje zemlja prilike. Ljudi koji se vraćaju ne donose samo radnu snagu, nego nova znanja, iskustva i poduzetničke modele - rekao je Vidiš.

Drugi panel konferencije "Mjera Biram Hrvatsku u praksi" donio je možda i najemotivniji dio cijelog događaja. Umjesto statistike i brojki, u središtu su bile osobne priče ljudi koji su nakon godina života u Njemačkoj, Australiji i Velikoj Britaniji odlučili vratiti se u Hrvatsku i ovdje ponovno graditi svoj život.

Boris Numanović iz Nove Gradiške ispričao je kako je sa suprugom još 2016. otišao u Njemačku zbog loše poslovne situacije u Hrvatskoj. Kao elektrotehničar brzo je napredovao i dobio priliku postati voditelj proizvodnje u njemačkoj tvrtki. Iako su planirali ostati 10 godina, odluka o povratku stigla je puno ranije.

- U jednom trenutku smo podvukli crtu. Otišli smo s namjerom da se vratimo. Iskoristio sam priliku i sa svojom njemačkom tvrtkom ušao u partnerstvo - rekao je Numanović.

Po povratku u Novu Gradišku otvorio je tvrtku CROAX d.o.o., specijaliziranu za proizvodnju komunikacijske opreme i kabelskih rješenja, a danas zapošljava petero ljudi. Priznao je kako mu je mjera "Biram Hrvatsku" značajno pomogla pri pokretanju poslovanja.

Posebno snažan dojam ostavila je i Michelle Jurić, poduzetnica i savjetnica koja prije dolaska u Hrvatsku nikad ovdje nije živjela. Rođena je u Njemačkoj, kasnije se preselila u Australiju, gdje je diplomirala u području mentalnog zdravlja i završila edukaciju iz neurolingvističkog programiranja. Iako je u Australiji imala dobar život i karijeru, osjećaj pripadnosti nikad nije pronašla.

- Stalno me pitaju: 'Zašto baš Hrvatska?'. Kao da ovdje nema mogućnosti. No ako stalno vjerujemo u tu perspektivu, mogućnosti nam se neće ni prikazati - rekla je Michelle.

Opisala je kako se godinama osjećala kao stranac, bez obzira na to gdje živjela.

- Odrasla sam u Njemačkoj, ali nikad se nisam osjećala kao da pripadam jer su uvijek govorili da si 'Ausländer'. Onda dođeš u Australiju i tamo si imigrant. Na kraju dođeš ovdje i opet ti kažu da si iz Njemačke. Pitala sam se gdje ja zapravo pripadam - ispričala je Michelle.

Dodala je kako je upravo u Hrvatskoj prvi put osjetila ono što joj je godinama nedostajalo.

- Ovdje mi je prelijepo. Nedostajala su mi zajednica i povezanost s ljudima - rekla je Michelle, koja danas kroz projekt Remember Her Collective radi s ljudima te promovira mentalno zdravlje, autentičnost i osobni razvoj.

Svoju priču podijelio je i specijalist hematologije Aron Grubešić, koji se nakon rada u Velikoj Britaniji vratio u Hrvatsku. U Birmingham je otišao kako bi učio o transplantaciji matičnih stanica u jednom od najvećih transplantacijskih centara u Europi.

- Kad sam došao tamo, prvi put u karijeri osjećao sam se najgore. Ljudi s manje iskustva bili su bolje pripremljeni jer imaju sustav edukacije i mentorstva koji kod nas tad nije postojao - iskreno je rekao Grubešić.

Ipak, upravo ga je iskustvo rada u inozemstvu dodatno motiviralo da znanje jednog dana vrati Hrvatskoj. Prijelomni trenutak dogodio se kad je supruga ostala trudna.

- Do tada sam gledao samo stručne kriterije. Možda bih tamo imao bolju karijeru, ali sigurno ne bih imao bolju kvalitetu života. Pitao sam se kako će izgledati život mog djeteta u zemlji gdje ne poznajemo nikoga i gdje neće imati obitelj i prijatelje koje ovdje imamo - objasnio je Grubešić.

Danas radi na pokretanju programa transplantacije matičnih stanica u Rijeci, a posebno ga veseli trend povratka liječnika u Hrvatsku.

- Prvi put u povijesti više liječnika vratilo se u Hrvatsku nego što ih je otišlo - zaključio je Grubešić.