Mjesecima nije isplatio plaću stranim radnicima. Sad otvara novi restoran u centru Zagreba

Azeem, Suresh i Ajit radili su kao dostavljači hrane u Splitu posljednje dvije godine, a zadnja dva mjeseca nisu dobili svoju plaću. Prijeti im deložacija. Njihov poslodavac pritom istovremeno otvara novi restoran u centru Zagreba, objavio je RTL.

Ukupno 20 dostavljača dobilo je otkaz početkom listopada, navode. Posljednju plaću primili su za kolovoz.

- Ja nemam novca trenutačno, za sve, znaš. Pa sam pitao šefa gdje su naše plaće, gdje su plaće. Svaki put bi rekao: sutra, drugi dan, sljedeći mjesec... I nakon toga je otpustio sve - ispričao je Azeem Siddiqui iz Indije.

Njegov kolega iz Nepala, Suresh Khatri, rekao je kako im je poslodavac rekao da mu je bankovni račun blokiran. Radili su, kaže, 15 dana u listopadu. S vlasnikom tvrtke neki nisu razgovarali mjesecima. Riječ je o tvrki sa sjedištem u Zadru koja je imala dostavljače u više gradova.

- Stalno smo mu slali poruke, ali nije odgovarao. Ni na jednu poruku - rekao je Ajit Zhapa Magar iz Nepala.

Radni uvjeti bili su iscrpljujući. Suresh je rekao da su radili i po 12 sati dnevno, 28 dana u mjesecu, uz samo dva slobodna dana.

Iako su imali pravo na jedan slobodan dan tjedno, mogli su raditi i tada kako bi više zaradili.

- Jedan bi mjesec umanjio za 100 eura, ponekad i za 200 eura, a jednom drugom dostavljaču i za 500 eura. On nije dobio 500 eura - ispričao je Ajit.

Prijeti im i izbacivanje iz stana. Stanarinu je, prema ugovoru, do srpnja 2026. trebao plaćati poslodavac, no kako nije podmirio dug za posljednja dva mjeseca, vlasnik stana najavio im je deložaciju.

Radnici su se obraili Novom sindikatu koji se obratio samom vlasniku tvrtke. Od njega nisu dobili nikakav odgovor. No, vlasnik je za RTL u kratkom pisanom odgovoru rekao da je "zbog izmjena zakona o zapošljavanju stranaca i produljenih procedura za izdavanje radnih dozvola i osiguravanje smještaja došlo do zastoja u radu i velikih operativnih poteškoća u cijelom sektoru dostave".

Tvrtka se, tvrdi vlasnik, trenutno restrukturira, a paralelno se traže rješenja kako bi se sve obveze uredno uskladile

Otvorio je restoran u samom centru Zagreba. Pravda se da je to druga firma, da je tu samo kao partner te da to nema nikakve veze s ovom situacijom.

Odvjetnik Frane Letica objasnio je kako neisplata plaće u određenim okolnostima može biti i kazneno djelo.

- Tko ne isplati dio, ili cijelu plaću jednom ili više radnika, čini to kazneno djelo. Ako je do nemogućnosti isplate plaće došlo radi nelikvidnosti i manjka sredstava, tada možemo govoriti o ne-kaznenom djelu. Međutim poslodavac ima obvezu prvenstveno isplatiti plaće svojim radnicima. Nema pravo isplaćivanja dobiti, nema pravo dodatnog zaduživanja robe, prije nego su plaće isplaćene - objasnio je.

Sindikati su se obratili inspekciji rada, platformi kod koje je radio taj agregator kao i agenciji za isplatu takvih potraživanja.

- Moj otac je srčani bolesnik, pa on ne radi. Tako da sam došao u Hrvatsku kako bih pomogao i bratu i sestri. Sa svime time narušilo mi se i mentalno zdravlje posljednja 2 mjeseca. Bez novaca, kako da preživim ovdje? Ovdje je preskupo, znaš to dobro - kaže Azeem. Bez novca ne može se ni vratiti svojoj kući.