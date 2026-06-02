Mještani brane čovjeka koji je blokirao ulicu na Hvaru: 'Nije to trebao učiniti, ali shvaćamo ga'

Nije to nikakav inat zbog gradnje hotela, mi smo navikli živjeti s turistima. Nije trebao parkirati kamion s natpisom, ali shvaćam ga. Po putu koji su nekad bile stepenice, danas svakodnevno voze kamioni i automobili... Taj put to neće izdržati, nešto će se urušiti, govori nam jedna Hvaranka. Ona shvaća postupak svog mještanina koji je zbog radikalnog poteza završio iza rešetaka, a potom i u svim domaćim medijima.

Dok zakon tereti prosvjednika, mještani na društvenim mrežama i u razgovoru otvoreno staju u njegovu obranu. Tvrde da čovjek ne izvodi hirove, već vodi borbu za opću sigurnost.

- Put vodi od glavne ulice prema hotelu i to je oduvijek bio manji put. S vremenom, kako su ljudi gradili kuće, lokalci su nasipali stare stepenice kako bi si olakšali pristup. No, ta ulica jednostavno ne može podnijeti ovoliki promet, objašnjava naša sugovornica.



Problem je kulminirao kada je teška mehanizacija počela svakodnevno prolaziti uskim puteljkom.

- U blizini se gradi hotel i ponavljam, nitko nema ništa protiv toga, već činjenice da se prolazi po takvom putu i ugrožava sam put, kuće i ljude koji u njima žive. Ovaj put jednostavno trpi teret veći nego što fizički može izdržati - zaključuje.

Upit smo poslali i Gradu Hvaru, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Službeno policijsko priopćenje

Podsjetimo, hvarska policija je tijekom vikenda zaprimila nekoliko dojava građana. Oni prijavili 37-godišnjeg vozača koji je u ulici Put Podstina parkirao vozilo tako da potpuno onemogućava nesmetan prolaz i pristup stambenim objektima. Uz to što je potpuno blokirao prometnicu, vlasnik je na vjetrobransko staklo postavio natpise poput "Nema na mare“ i "Hormuz“.

- Time je kod više građana izazvao uznemirenost i nesigurnost te je na naročito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir - stoji u policijskom priopćenju.

Policija je odmah po dojavama izašla na mjesto događaja i utvrdila da vozilo pripada 37-godišnjem muškarcu kojeg su uhitili i odveli pred sud.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je on svjesno i bez opravdanog razloga stanarima ulice onemogućio pristup njihovim nekretninama. Također, svojim je postupkom doveo u pitanje mogućnost prolaska hitnih službi kao i svih ostalih korisnika javne površine - napisali su.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, no sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu.