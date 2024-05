Mještani ljuti: 'Netko za ovo mora odgovarati. Županija je ukinula organizirani prijevoz'

Prije godinu dana u Dugom Selu dočekano je otvorenje nadvožnjaka kod Osnovne škole "Ivan Benković" te ukidanje organiziranog prijevoza učenika autobusom iz Rugvičke i ostalih ulica. Tu je odluku donijela Zagrebačka županija te je ona stupila na snagu 2. svibnja 2023. godine. Tada su zaključili da je otvaranjem nadvožnjaka prestala potreba za organiziranim prijevozom koji je bio privremen.

- Zbog nedavnog otvaranja nadvožnjaka pokraj naše osnovne škole Zagrebačka županija je donijela odluku o obustavi organiziranog prijevoza učenika autobusom iz Rugvičke i okolnih ulica. Odluka će stupiti na snagu 2. svibnja 2023. godine. Naime, od osnutka škole 2009. godine taj je prijevoz i organiziran kao privremeni zbog opasnog i neadekvatnog pružnog prijelaza s 8 kolosijeka između Predavčeve i Rugvičke ulice. Puštanjem u promet predmetnog nadvožnjaka navedeni razlog više nije opravdan pa je Županija odlučila kako je rečeno. Molimo sve učenike, ne samo iz Rugvičke ulice, da u prometu budu oprezni i kao pješaci i kao biciklisti, a posebno kao vozači romobila - objavila je prošle godine na svojim stranicama Osnovna škola "Ivan Benković"

Mnogi dugoselski roditelji tog su se događaja sjetili danas s obzirom na to da je dijete, koje je oko podneva stradalo pod kotačima kamiona. Dijete je pohađalo Osnovnu školu "Ivan Benković", a poginulo je na povratku kući s nastave i to upravo na Rugvičkoj cesti kojom je prijevoz školske djece do unazad godinu dana obavljao autobusni prijevoznik.

- Netko za ovo treba gadno odgovarati. Zbog nekoga je smrtno stradalo jedno dijete. Da li bi to dijete bilo živo da nije ukinuta linija na tom potezu za školarce, i da se zbog KTC-a i građevinskih radova osiguralo sigurno kretanje djece, a i svih ostalih građana - napisala je jedna od stanarki Dugog Sela na društvenim mrežama.