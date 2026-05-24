Mještani Radošića pobunili se protiv krematorija! 'Kad umrem želim ići na groblje, ne na vatru'
U malome mjestu u općini Lećevica kraj Kaštela planiraju gradnju krematorija. Mještani su se tome oštro suprotstavili. 'Nemamo vrtić, školu, pitku vodu, ne treba nam onda ni krematorij,' kažu nam
Ne smiruju se afere i nezadovoljstvo stanovnika u nekim mjestima Splitsko-dalmatinske županije, a sve zbog događaja zbog kojih ni mrtvi više u Dalmaciji ne mogu u miru počivati. Nakon afere zbog groblja u Mitlu, u Općini Marina, gdje je na privatnom zemljištu, bez dozvole i znanja vlasnika, privatni investitor sagradio mrtvačnicu i 32 grobnice koje je financirala, nitko drugi nego Općina Marina, zakompliciralo se i u drugim sredinama. Još jedno ilegalno gradilište grobnica, gdje je privatni investitor već sagradio i proveo 13 kupoprodajnih ugovora za 13 grobnih mjesta, niče na prostoru Glavica, u mjestu koje teritorijalno pripada Gradu Sinju. Ni jedan od izvođača radova nije imao dozvolu za gradnju grobnica.