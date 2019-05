Mještani: Rupa je zbog hotela! Investitor: Pa nisam tu kopao

Imamo problem sa školskom djecom, starijima, ali i drugim građanima koji trebaju u bolnicu. Odsječeni smo od južnog primorja, kaže nam zabrinuto mašući rukama Ante Miličić, načelnik općine Podgore kraj Makarske. Jadranska magistrala tu je zatvorena za promet od srijede poslijepodne jer se urušilo dvadesetak četvornih metara ceste.

Problemi su počeli još prije dva mjeseca. Cesta je na magistrali napukla na nekoliko mjesta.

Radnici su cijelu noć bili na terenu ukopavajući cestu u padinu s druge strane, kako bi se što prije otvorila za promet, ako ne u punom profilu, makar da se promet odvija naizmjenično. Kako doznajemo od načelnika Općine Podgora, na cesti su prije dva mjeseca primijetili da je napukla te su više puta pozivali Županijske ceste da riješe taj problem. Kako se ne bi ulijevala voda, odnosno kiša, pukotinu su “zakrpali” bitumenskom tekućinom. No taj zahvat nije dao željene rezultate, pa su promijenili asfalt na toj dionici prije sedam dana, no ni to nije bilo dovoljno jer, kako nam kažu mještani, problem niti je od jučer niti je površinske prirode, što znaju svi u mjestu.

- Ma vidite, ispod magistrale uz plažu se prije tri godine kopalo i sigurno je to narušilo statiku same ceste još ranije. Tamo nema radova već dugo, zaustavljeni su, ali šteta je već učinjena i tu stijenu ispod nitko nije nikad sanirao. Ovo se moralo dogoditi - kažu nam ogorčeni mještani pitajući se kako će u bolnicu, kako će djeca u školu...

- Pa investitor je sav taj izvađeni materijal bacao u more, što je nečuveno! Mi, mještani, nismo smjeli u more baciti ni jedan kamen, nismo mogli dobiti dozvolu za dva parkirna mjesta ispred kuće, a kamoli potkopavati magistralu. Magistrala će se ukopati s druge strane - kažu nam mještani.

- To je stalo, riječ je o privatnom investitoru koji je trebao graditi hotel - kaže nam Miličić, no na naše pitanje je li ga trebao graditi ili ga gradi ispravlja se.

- Treba se raditi, ali zbog imovinsko-pravnih odnosa i žalbe na građevinsku dozvolu dvije godine se ne radi ništa. Najprije se stvorila mala pukotina, a u idućih pet sati cesta je tonula centimetar na sat. Cijelu noć se radi - kaže.

Investitor pak tvrdi da nema veze s odronom i da nije kriv.

- Ta stijena ispod ceste od ranije je nestabilna i već se urušavala, a to nema veze s mojom parcelom gdje planiram napraviti poslovni objekt jer ja taj dio nisam dirao - kaže nam Slavko Lončar iz Čitluka, investitor koji neposredno u blizini aktualnog odrona planira graditi objekt.

- Poznato mi je da Hrvatske ceste imaju zaštitni pojas od sedam metara i da isti graniči s našom i susjednom parcelom. Mi smo napravili elaborat geomehanike terena da bi prilikom početka gradnje kvalitetno zaštitili budući objekt. Napravili smo prolaz za uređaj za dubinsko ispitivanje terena. Istina je da je u tijeku izmjena građevinske dozvole u smislu veličine objekta, ali zbog susjede koja se žalila na postojeću predžbu planirane dozvole. Ali nadam se da ćemo krajem ove godine ili početkom iduće početi s gradnjom manjeg objekta. Ja zapravo tek trebam početi s iskopima. Što se tiče klizišta, tamo je prije bila borova šuma koja je izgorjela i čije je korijenje, koje je držalo sve, popustilo. I zato se ovo događa. Hrvatske ceste dale su načelnu suglasnost i dobio sam uvjete gradnje. Cesta se ne mijenja zbog mene, već je riječ o projektu koji osmišljen ranije jer je riječ o opasnoj dionici. Ja ću sigurno voditi brigu o padini iza mog objekta, napraviti potporne zidove, a nadležni trebaju voditi brigu o ovom dijelu koji je postao nestabilan - rekao nam je Lončar.

