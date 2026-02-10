Mještani Šimuna digli glas zbog zatvaranja plaže, Grad Pag: 'Moguća je i zamjena čestica...'

Stanovnici Šimuna ponovno su izrazili nezadovoljstvo radom državnih institucija i vlasti Grada Pag, upozoravajući na, kako navode, višegodišnje ignoriranje njihovih zahtjeva i prijetnju gubitka jedine javne plaže s prirodnim hladom u mjestu. Posebno ih zabrinjava činjenica da je investitor nedavno zatvorio pristup plaži, pozivajući se na zakonitost postupanja.

Kako ističe Marin Fabijanić, predsjednik Mjesnog odbora Šimuni, mještani se već više od dva desetljeća bore za očuvanje prostora koji svakodnevno koriste kao javnu plažu.

– Više od 20 godina mještani mole i slušaju obećanja svih razina vlasti da će se sačuvati jedina javna plaža s prirodnim hladom i spriječiti gradnja na tom prostoru. Posljednje tri godine osobno šaljem dopise i peticiju mještana svim nadležnim institucijama Republike Hrvatske, tražeći očitovanja nadležnih ministarstava. Do danas ili nema odgovora, ili se odgovornost prebacuje uz obrazloženje da institucije nisu nadležne – kaže Fabijanić.

Dodaje kako je situacija kulminirala kada je investitor zatvorio plažu i onemogućio pristup građanima, a mještani su kao odgovor institucija dobili tek objašnjenje da je „sve po zakonu“. Upravo to bio je povod da se mještani prekjučer spontano okupe i javno izraze nezadovoljstvo.

U središtu spora nalazi se parcela k.č. 2723/93, koja je kroz godine bila predmet brojnih prijepora. Riječ je o zemljištu koje je investitor stekao kao zamjensku nekretninu za parcelu na kojoj se danas nalazi nogometno igralište Julovica u Pagu.

Fabijanić podsjeća kako su mještani još 2002. godine tražili razgovor s tadašnjim gradonačelnikom, upozoravajući na nelogičnosti u prostornim planovima.

– Prema tada važećem prostornom planu, parcela na plaži bila je ucrtana kao izgrađeni dio naselja, iako se radi o prostoru koji mještani desetljećima koriste kao javnu plažu. Naše primjedbe nisu uvažene. Nakon toga je s Gradom Pagom postignut dogovor o zamjeni predmetne parcele s vlasnikom, o čemu postoje službeni zapisi Mjesnog odbora – ističe Fabijanić, naglašavajući važnost zaštite javnog interesa i poštivanja volje lokalne zajednice.

Mjesni odbor Šimuni sada poziva nadležne institucije da transparentno sagledaju cijeli postupak, uz uvažavanje postojeće dokumentacije, ranijih dogovora i prava mještana na očuvanje javnog prostora.

S druge strane, aktualni gradonačelnik Paga Stipe Žunić poručuje kako je svjestan ozbiljnosti situacije te da se radi o problemu koji traje godinama.

– Situacija u Šimunima nije problem od jučer. Riječ je o pitanju koje ima dugu i slojevitu pozadinu. Kao gradonačelnik, prvo sam detaljno ušao u predmet kako bismo utvrdili stvarno stanje i sve okolnosti koje su dovele do današnje situacije – kaže Žunić.

Naglašava kako će se rješenje tražiti uz poštivanje zakona, ali i uz jasno načelo zaštite pomorskog dobra.

– Hoće li rješenje biti zamjena zemljišta, obeštećenje ili neki drugi model, odlučit će se tek nakon što se dobije potpuna slika stanja. Činjenica je da je ta čestica kroz povijest imala različite mogućnosti gradnje – dodaje gradonačelnik.

Zaključno ističe kako je već kontaktirao investitora te da je dogovoren sastanak u iduća dva tjedna, na kojem će se pokušati pronaći zakonski prihvatljivo i trajno rješenje koje bi zaštitilo pomorsko dobro i javni interes.