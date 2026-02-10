Mještani Šimuna prosvjeduju protiv gradnje na plaži: 'Tražimo zaštitu javnog dobra'

Mještani Šimuna s otoga Paga danas prosvjeduju protiv, kako kažu, uzurpacije javne plaže te su s peticijom tražili da se isto zaustavi. Kako piše Radio Pag, investitor Adria Lux Projekt ogradio je područje kako bi mogao početi s realizacijom projekta.

Situacija u Šimunima u kulminirala je nakon više od dva desetljeća pravne borbe i nezadovoljstva lokalnog stanovništva. Srž problema leži u parceli uz samu obalu koju su mještani generacijama koristili kao javnu plažu s prirodnim hladom, a koja je u privatno vlasništvo dospjela putem zamjene za zemljište na kojem je izgrađeno nogometno igralište u gradu Pagu.

Iako je prostor u prostornim planovima naveden kao izgrađeni dio naselja, mještani tvrde kako je to učinjeno unatoč njihovim stalnim prigovorima i upozorenjima da se radi o pomorskom dobru i javnom interesu.

Predsjednik Mjesnog odbora Marin Fabijanić ističe kako su postojali dogovori s Gradom Pagom o novoj zamjeni parcela kako bi se plaža sačuvala, ali ti dogovori nikada nisu realizirani. Unatoč brojnim dopisima upućenim nadležnim ministarstvima graditeljstva, gospodarstva i mora, mještani već godinama dobivaju ili šture odgovore o nenadležnosti ili potpuni izostanak očitovanja.

Čak ni istražne radnje koje je prije dvije godine pokrenuo DORH nisu donijele nikakve javno dostupne zaključke, dok Hrvatske šume još uvijek nisu potvrdile jesu li izdale suglasnost za zahvate na tom području.

Napetost je dosegla vrhunac 9. veljače 2026. godine, kada je investitor ogradio spornu parcelu i fizički blokirao pristup plaži. Dok službene institucije tvrde da je postupak u skladu sa zakonom, ogorčeni stanovnici Šimuna smatraju da takvi zakoni pogoduju privatnom kapitalu na štetu zajednice, piše Radio Pag.

- Danas, 9. veljače 2026., investitor je zatvorio plažu i blokirao pristup svima, a odgovor institucija glasi da je “sve po zakonu”. Ako je doista sve po zakonu, onda nešto duboko nije u redu s tim zakonima. Takva praksa opravdano otvara sumnju mještana u sustav i institucije te ostavlja dojam da je nešto pokvareno ili trulo. Postavljamo pitanje: jesmo li mi mještani krivi što se bunimo i tražimo zaštitu javnog dobra? Trebamo li šutjeti, gledati svoja posla ili se jednostavno odseliti ako nam se ne sviđa ono što se događa? - napisali su iz MO Šimuni.

- Žao nam je ako su neki razočarani što ostajemo, borimo se i pokušavamo osigurati bolju budućnost svojoj djeci te im ostaviti barem dio prirodnih bogatstava na čuvanje. Betonizacija i apartmanizacija uništile su velik dio obale, a nisu donijele stvarni napredak lokalnoj zajednici - napisali su te još jednom apelirali na nadležne institucije da prepoznaju prave prioritete i shvate da zgrada na plaži ne znači napredak, već veliki korak prema trajnoj devastaciji okoliša i gubitku javnog prostora.”