Mještani u šoku nakon smrti nestale djevojke (15): Tijelo je bilo u autu slavnog glazbenika

U malom kalifornijskom gradu pored istoimenog jezera Elsinore vlada tuga i nevjerica nakon bdjenja za 15-godišnju Celeste Rivas Hernandez, djevojčicu čije su se kosti pojavile u gepeku Tesle, vlasnika pjevača D4vda, prenosi NY Post.

Celeste je nestala u travnju 2024., imala je tek 13 godina, a njezino tijelo otkriveno je 8. rujna 2025., dan nakon njezina 15. rođendana — toliko trulo da patolog tvrdi da je djevojčica umrla u dobi od 14 godina.

Stanovnici su se okupili u nedjelju navečer kraj mjesta gdje je Celeste živjela, donijeli cvijeće i poruke s jedinom željom: pravda. “Ne želim da bude zaboravljena,” rekla je jedna susjeda, dok je netko drugi kroz suze dodao: “Ako je to bila moja kći, ne bih htjela da sve padne u zaborav.”

Tijelo je pronađeno u Tesli koja je bila u skladištu zbog jakog smrada. Vozilo je registrirano na Davida Anthonyja Burkea, 20-godišnjeg glazbenika poznatog kao D4vd. Iako je njegova imovina povezana sa slučajem, vlasti ga do sada nisu optužile; on surađuje s istražiteljima.

Patolog je objasnio da je tijelo bilo u tako lošem stanju da se identifikacija temeljila na nekoliko elemenata: tetovaži na desnom kažiprstu sa natpisom “Shhh…”, odjeći – tube top, crne tajice, žutom narukvicom i srebrnim naušnicama.

Kuća u Hollywood Hillsu, u kojoj je pjevač boravio, pretražena je po nalogu policije. Istražitelji su odatle odnijeli računalo i druge predmete na analizu. Nijedan je uhićenje za sada službeno potvrđeno.

Dok se čeka finalni nalaz patologije, zajednica u Elsinoreu ostaje u šoku, zahtijevajući odgovore: kako je djevojčica završila u tom automobilu, tko je odgovoran i kada će netko platiti za ovu tragediju. Novi obrat u istrazi, kažu, bit će prekretnica za uspomenu na Celeste.