FOTOGALERIJA MJESTO NESREĆE Pogledajte kako je vlak kod Rijeke izletio: Iskliznulo 11 vagona u provaliju!

Jedanaest vagona teretnog vlaka koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, priopćeno je u subotu iz HŽ Infrastrukture...

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