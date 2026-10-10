Obavijesti

Galerija

Komentari 1
FOTOGALERIJA

MJESTO NESREĆE Pogledajte kako je vlak kod Rijeke izletio: Iskliznulo 11 vagona u provaliju!

Jedanaest vagona teretnog vlaka koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, priopćeno je u subotu iz HŽ Infrastrukture...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Teretnom vlaku kod Rijeke otkazale kočnice, iskočio s tračnica
Jedanaest vagona teretnog vlaka koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, priopćeno je u subotu iz HŽ Infrastrukture. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/23
Jedanaest vagona teretnog vlaka koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, priopćeno je u subotu iz HŽ Infrastrukture. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026