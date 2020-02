Mjuzikl Evita na Međunarodni dan žena u Lisinskom

Udružene snage riječkog HNK-a: Hrvatska i Talijanska drama, Opera i Balet u suradnji s Riječkim kazalištem mladih „Kamov“, Pjevačkim zborom mladih „Josip Kaplan“, Dječjim zborom „Kap“ te plesnim centrom „K2K“ postavili su uz suradnju s Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog na scenu prvi puta u Hrvatskoj - fascinantnu životnu priču žene koja se odrekla glumačke karijere kako bi se politički angažirala i postigla plemenite ciljeve, pritom nadahnuvši žene širom svijeta.

Foto: Drazen@Sokcevic

Evitu je prije više od 40 godina stvorio jedan od najpoznatijih dvojaca u svijetu mjuzikala – tekstopisac Tim Rice i skladatelj Andrew Lloyd Webber, u originalnoj režiji Harolda Princea, a on je i danas jedan od najizvođenijih mjuzikala na svijetu. Izvođena na West Endu i Broadwayu, Evita je osvojila više od 20 nagrada i doživjela prijevod na 15-ak jezika te glasovitu filmsku adaptaciju s Madonnom u naslovnoj ulozi.

Foto: Drazen@Sokcevic

Hrvatska premijera mjuzikla održana je u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci pod dirigentskom palicom maestra Igora Vlajnića, koji je ujedno i autor prepjeva.

„Ne divim joj se samo otkad radim na mjuziklu, odrastala sam u obitelji koja je poštovala i pratila život Eve Perón. Nalazim u tome veliki poticaj i ohrabrenje dok svijetom kročim kao žena“, rekla je redateljica Renata Carola Gatica, dok je glavna glumica, Leonora Surian Popov, ulogu Evite doživjela kao veliki izazov u kojem je dobila zadatak „utjeloviti jedan tako važan i moćan lik, stvarnu ženu koja je nadahnula cijelu jednu naciju i u samo nekoliko godina doživjela preobrazbu od mlade djevojke iz provincije do najmoćnije žene svijeta.“

Iako se uz nju vežu i brojne kontroverze, Evita Perón ostala je zapamćena kao političarka s izuzetnom karizmom i zvjezdanim statusom, zbog čega je njezin život veliko nadahnuće za impresivnu priču pretočenu u mjuzikl čiji su songovi poput „Don't cry for me Argentina“, „You must love me“ i „Another suitcase in another hall“ poznati u cijelome svijetu. Uz Surian Popov, u mjuziklu igraju Fabijan Pavao Medvešek koji će utjeloviti Chea, dok će Juana Peróna tumačiti Dario Bercich.

Foto: Drazen@Sokcevic

Za koreografiju su zaslužni Tihana Strmečki i Damian Cortes Alberti, scenograf je Dalibor Laginja, kostimografkinja Sandra Dekanić, oblikovatelj rasvjete je Dalibor Fugošić, voditeljica zbora je Doris Kovačić, asistentica redateljice Ana Marija Brđanović, a asistentica scenografa Carry-Lee Hent. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog ovaj su projekt ostvarili u suradnji s “The Really Useful Group Ltd.”

Ulaznice, po cijenama od 170, 200, 230 i 250 kn, dostupne su na blagajnama Lisinskog te online na www.lisinski.hr i ulaznice.hr.

