Mlada majka ubijena je 1987. u praonici. Tek sada su uhitili njenog susjeda zbog ubojstva

Gotovo četiri desetljeća nakon što je brutalno ubojstvo 34-godišnje Margit G. Schuller potreslo malu zajednicu u Južnoj Karolini, policija je objavila vijest koja donosi završetak jedne od najdugovječnijih lokalnih misterija. Cortez Sabino Lake (76), čovjek koji je u vrijeme zločina živio u istom stambenom kompleksu, uhićen je i optužen za ubojstvo. Slučaj, koji je godinama skupljao prašinu, riješen je zahvaljujući nevjerojatnom napretku forenzičke tehnologije i upornosti istražitelja koji nikada nisu odustali od potrage za pravdom.

Kobna noć u praonici rublja

Foto: Beaufort County Sheriff’s Office

U večernjim satima 1. studenog 1987. godine, život obitelji Schuller zauvijek se promijenio. Margit, medicinska sestra i majka, otišla je u zajedničku praonicu rublja u svom stambenom kompleksu Palmetto Apartments u Burtonu. Kada se nije vratila, njezina 12-godišnja kći krenula ju je potražiti. Zatekla je stravičan prizor: majčino tijelo ležalo je u lokvi krvi ispod drveta, nedaleko od praonice.

Istraga je utvrdila da je Margit ubijena hicem iz pištolja kalibra .22 između 20:15 i 20:45 sati. Uspjela je otpuzati iz praonice prije nego što je podlegla ozljedama. Ključni trag koji su istražitelji pronašli bio je krvavi trag koji je vodio od mjesta zločina stotinjak metara dalje, u smjeru parka. Zaključili su da je pripadao ubojici, koji je očito bio ozlijeđen tijekom napada. Vjeruje se da je motiv zločina bio seksualni napad.

Godine bez odgovora

Margit Schuller, rođena u Mađarskoj, radila je kao kardiološka sestra. Sa suprugom Jozsefom i kćeri emigrirala je u Sjedinjene Države 1982. godine. Obitelj se nastanila u okrugu Beaufort nakon što se Jozsef, pripadnik američke mornarice, stacionirao u obližnjoj bazi. U vrijeme ubojstva, bio je na službenom putu u Kaliforniji. Vijest ga je slomila.

Unatoč identifikaciji nekoliko sumnjivih osoba, tadašnja forenzička tehnologija nije bila dovoljno napredna da bi ikoga definitivno povezala sa zločinom. Dvije godine kasnije, 1989., radnici na gradilištu hotela pronašli su odbačeni pištolj francuske proizvodnje. Balistička analiza potvrdila je da se radi o oružju kojim je ubijena Margit, no ni to otkriće nije dovelo do osumnjičenika. Godine su prolazile, a slučaj je postajao sve hladniji.

Za obitelj je to bio život ispunjen tugom i pitanjima bez odgovora. Suprug Jozsef izjavio je kako ga i danas proganja gubitak supruge, razmišljajući o svim životnim trenucima koje je njihova kći provela bez majke i o unucima koji nikada nisu dobili priliku upoznati svoju baku.

Tehnologija kao ključ rješenja

Slučaj je ponovno aktiviran osnivanjem odjela za neriješene slučajeve u uredu šerifa okruga Beaufort. Ključni pomaci dogodili su se tek u 21. stoljeću.

Prvi DNK tragovi

Godine 2005. tehnologija je dovoljno napredovala da se iz krvavog traga ubojice, prikupljenog na mjestu zločina 1987., uspije izolirati DNK profil. Taj je profil unesen u nacionalnu bazu podataka CODIS, što je omogućilo istražiteljima da isključe sve prvotno osumnjičene osobe. Ipak, nije bilo podudaranja koje bi otkrilo identitet ubojice.

Revolucija genetske genealogije

Pravi proboj dogodio se 2019. godine kada su se istražitelji obratili tvrtki Parabon Nanolabs, specijaliziranoj za naprednu DNK analizu i genetsku genealogiju. Koristeći DNK s mjesta zločina, stručnjaci su uspjeli stvoriti kompozitne skice koje su prikazivale kako je osumnjičenik mogao izgledati u dobi od 25 i 55 godina.

Nakon "nebrojenih sati istraživanja", volonterka iz odbora za neriješene slučajeve, koristeći se javnim genealoškim bazama podataka, uspjela je identificirati Corteza Sabina Lakea kao vrlo vjerojatnog osumnjičenika. Lake, koji je u vrijeme ubojstva živio samo dvjestotinjak metara od praonice, nikada prije nije bio "na radaru" policije.

Foto: Beaufort County Sheriff’s Office

Uhićenje nakon gotovo četiri desetljeća

U proljeće 2025. godine, istražitelji su se suočili s Lakeom. Iako nije bio suradljiv, uspjeli su doći do njegovog DNK uzorka. Analiza je potvrdila podudaranje s DNK pronađenim na mjestu zločina prije 38 godina. Sudskim nalogom zatražen je i drugi uzorak, koji je također bio pozitivan.

Cortez Sabino Lake, rodom iz Illinoisa, bio je pripadnik američke mornarice stacioniran u okrugu Beaufort u vrijeme ubojstva. Iz vojske je otpušten 1988. godine, nakon čega je radio kao respiratorni terapeut u lokalnoj bolnici. Uhićen je 18. studenog 2025. i optužen za ubojstvo.

"Ovo razara živote. Stvaran je utjecaj na žrtve", izjavio je istražitelj Bob Bromage nakon što je obavijestio Margitinog supruga o uhićenju. Jozsef Schuller izrazio je zahvalnost policiji na upornosti, ali i duboku tugu, rekavši kako vjeruje da bi njegova supruga danas bila živa da se nikada nisu preselili u SAD.

Šerif P.J. Tanner naglasio je važnost tehnologije u modernom policijskom radu. Policija sada traži dodatne informacije o Lakeu, sumnjajući da bi mogao biti odgovoran i za druge zločine. "Možda postoje i druge žrtve Corteza Lakea koje će se sada, znajući da je u zatvoru, javiti i prijaviti svoj slučaj", rekao je Tanner, pozivajući sve s informacijama da se jave istražiteljima.