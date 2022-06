Mlada mama gurala kolica s bebom. Prišao joj je s leđa i pucao joj u glavu iz blizine

Nepoznati napadač pucao je u ženu iz neposredne blizine u srijedu u New Yorku dok je gurala dječja kolica, piše CNN. Žena je preminula, a tromjesečna beba srećom nije zadobila ozljede.

Policija traga za osumnjičenim.

Pogledajte video: Pucao mladoj mami u glavu

'Upucao ju je iz neposredne blizine'

CBS navodi da se radilo o majci djeteta i da joj je napadač prišao straga i pucao u glavu nešto iza 20:20 na Manhattanu.

- Žena je gurala kolica u kojima se nalazila beba i upucana je iz neposredne blizine. To pokazuje kako ovaj nacionalni problem utječe na obitelji. Nije važno jeste li na Upper East Sideu ili u istočnom New Yorku, Brooklynu - rekao je na konferenciji za novinare Eric Adams, gradonačelnik New Yorka.

Kako prenosi New York Post, napadač je imao trenirku i crnu majicu s kapuljačom.

Ženu je upucao samo nekoliko sati nakon što je guvernerka New Yorka Kathy Hochul objavila paket mjera s ciljem pooštravanja zakona o posjedovanju oružja u državi.

Hochul je jučer rekla da su se okvirno dogovorili oko novog zakona koji uključuje ograničenja vidljivog nošenja oružja na određenim mjestima, kao što su zgrade savezne, državne i lokalne vlade, zdravstvene i medicinske ustanove, vrtići, parkovi, zoološki vrtovi, igrališta i javni prijevoz.

