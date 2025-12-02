Obavijesti

POTVRDILI MU NOVU OPTUŽNICU

Odvjetnik Srđana Mlađana: 'Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promijenio'

Mlađan je rekao da hoće izaći i nastaviti, bolje reći, započeti novi život, kaže njegov odvjetnik...

Sud u Varaždinu u utorak je potvrdio novu optužnicu protiv zloglasnog hrvatskog ubojice Srđana Mlađana. Nova optužnica, zbog koje mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna, tereti ga da je od listopada do prosinca 2021. godine u Kaznionici u Lepoglavi poticao drugog zatvorenika na činjenje teških kaznenih djela. Prema navodima tužiteljstva, Mlađan je od cimera tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu.

Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka.

Kako smo doznali, Mlađan je na "meti" imao petero ljudi, od kojih su uglavnom svi "klijenti" policije i pravosuđa. Zanimljivo da je među njima bila i Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi. Njihova ljubav planula je dopisivanjem. Mlađan je godinama bio smješten na Odjelu posebnog nadzora kaznionice te je primao pisma obožavatelja. Među njima su bila i ona lijepe mlade trgovkinje.

- Moj klijent tvrdi da nije kriv. Sigurno mu nije drago da je optužnica potvrđena, ali nije to iznenađenje iako je optužnica vrlo neobična i vrlo rijetka - kratko je za 24sata rekao njegov odvjetnik Planinc.

U razgovoru za RTL Danas njegov odvjetnik dodao je da mu je Mlađan razočaran jer bi nova optužnica mogla spriječiti njegov izlazak na slobodu za dvije godine... 

- Bitno je to da je rekao da nije kriv. Da mu je to namješteno od Bijelića (kum i prijatelj iz zatvora) koji je za to imao motiva i jasnog interesa zašto je to učinio. Naravno da je razočaran, pa tko ne bi bio. Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promijenio. Rekao je da hoće izaći i nastaviti, bolje reći, započeti novi život - kazao je Mlađanov odvjetnik, piše Net.hr.

Krvavi Mlađanov trag

Mlađan je svoja prva ubojstva počinio kao 16-godišnjak. Njegov krvavi pohod uključuje ubojstvo Elizabete Šubić, koju nije ni poznavao, i umirovljenika Petra Jančića. Kasnije je ubio i policajca Milenka Vranjkovića Kinga, opljačkao banku, a tijekom dopusta iz zatvora nije se vratio, već je uzeo cijelu obitelj za taoce. U sudnici je jednom prilikom nasrnuo na sestričnu, a njegove izjave poput "Za mene je jedino rješenje metak!" i "Vidimo se u paklu!" ušle su u anale hrvatskog pravosuđa i crne kronike.

