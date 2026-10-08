"Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava 'za dom' kazne stižu. Sramotna praksa sudstva, pozdrav naših očeva najveći je problem društva?", pisalo ne na Poljudu. A zašto ne prosvjeduju protiv tih afera?
Mladi Francuzi prosvjeduju zbog obrazovanja. Mladi na Poljudu pak prosvjeduju u obranu ZDS-a
Još od kraja rujna francuski studenti i učenici prosvjeduju zbog katastrofalnog stanja u obrazovnom sustavu, manjka profesora i nastavnika te loših materijalnih uvjeta u školama. Prosvjedi su se iz Pariza ubrzo proširili po ostalim gradovima gdje je došlo do blokada i zatvaranja škola.
I naravno, kako to već bila s Francuzima i njihovim prosvjedima, došlo je do žestokih sukoba s policijom, uništavanja automobila i imovine, suzavca na ulicama i demonstracija koje su prerasle u obračun sa čitavim političkim sustavom.
A što muči mlade u Hrvatskoj?
Ovoga utorka na tribinama Poljuda na utakmici sa Španjolskom osvanuo je transparent s porukom: "Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava 'za dom' kazne stižu. Sramotna praksa sudstva, pozdrav naših očeva najveći je problem društva?".
Nije to bila toliko osuda korupcije, kriminala, skandala i afera "koje se godinama nižu", koliko jadikovka zbog kažnjavanja pozdrava "Za dom spremni".
U pitanju je odgovor
Navijači postavljaju pitanje je li "pozdrav naših očeva najveći problem društva", iako isticanjem tog pitanja sami daju svoj odgovor.
Da, očito je to postao najveći problem mladih u našem društvu.
Barem navijačkih tribina koje su samoinicijativno preuzele ulogu voxa populi, nametnule se kao glas društva i naročito glas mladih.
Nedavno su i Bad Blue Boysi na maksimirskom sjeveru istaknuli prkosni transparent upućen gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću povodom zabrane pozdrava ZDS u gradskim prostorima i na javnim površinama: "Za dom spremni: Kaj ćemo sad, gradonačelniče?".
To mlade sada u Hrvatskoj očito najviše muči i zanima: nekažnjeno, slobodno, otvoreno, prkosno, možda čak i "domoljubno" izvikivanje pozdrava "Za dom spremni".
Slobodno urlanje
Francuzi prosvjeduju zbog pretrpanih učionica, manjka nastavnog osoblja, prevelikog opterećenja u školama, zapuštene infrastrukture, pa i zbog studentskog siromaštva i socijalnog stanja.
Hrvati prosvjeduju za slobodno urlanje "Za dom spremni".
Proteklih godina nije se na Poljudu ili Maksimiru isticalo transparente s osudom korupcije i kriminala ove vlasti, kako se sada to nastoji potencirati u zauzimanju za "pozdrav naših očeva". Nitko nije urlao protiv HDZ-a. Nitko nije prozivao Plenkovića ili neke od njegovih ministara i šerifa. Nije se prosvjedovalo zbog inflacije, a kamoli zbog Gospića.
To su sve, kako bi rekli navijači u Splitu, važniji problemi od zabrane ZDS-a, ali oni niti jednu od tih tema nisu spomenuli.
Smetaju ih i ljute sudske kazne zbog ZDS-a kojeg nazivaju "pozdravom naših očeva".
Sve je to ustaštvo
Premda su i njihovi očevi u Domovinskom ratu, kao i njihovi očevi u Drugom svjetskom ratu, taj pozdrav koristili u kontekstu ustaštva. HOS je preuzeo ZDS kao svoj pozdrav, usvojio ustašku ikonografiju i svojim postrojbama dao nazive po ustaškim zločincima, sve kao dio nasljeđa NDH.
Hrvatsku mladež, dakle, muči ZDS. I kažnjavanje tog pozdrava.
Istovremeno, francuski prosvjednici, možda paradoksalno, traže bolji status obrazovanja uništavanjem po ulicama i obračunima s policijom.
Hrvatski mladi prosvjednici, pak, s fantomkama i palicama, jurišaju na srpske folklorne priredbe, na ljevičarske festivale, kulturne izložbe i antifašističke prosvjednike, sve opet pod pozdravom "Za dom spremni".
Pod "pozdravom njihovih očeva". S visoko uzdignutom desnicom.
Ne ustaju za Gospić
Nisu mladi nezadovoljnici jurišali na korupciju, kriminal, mafiju u Gospiću, na zločinačku organizaciju, na uvoznike otrovnog otpada, na one koji pljačkaju društvo i varaju građane.
Udarali su po slabijima, po djeci i starcima, po manjinama, seksualnim i nacionalnim, po novinarima, stranim radnicima, po hrvatskom Ustavu i zakonima.
Na tribinama se slavi Oluja i naročito iseljavanje Srba, oslikavaju se murali tenkova ili borbenih postrojbi, spominju ratni heroji, skandira "ajmo ustaše" ili maršira ulicama s podignutom desnicom...
Ali nigdje nema njihove osude "afera koje se godinama nižu".
Ne napadaju vlast
Francuski prosvjedi tradicionalno su destruktivni i općenito služe kao ventil za ispuhivanje nagomilanih strasti i frustracija. Ali iza njih često stoji želja za boljim socijalnim statusom, radničkim pravima, dostojanstvom umirovljenika, a sada i za boljim statusom obrazovanja i znanosti.
U Hrvatskoj najžešći i najratoborniji mladi pobunjenici ustaju u obranu ustaškog pozdrava pod kojim ratuju protiv onih koje smatraju "zlom društva": antifašizma, liberalizma, ustavnih vrijednosti, ljudskih prava, modernog europskog društva...
Ali ne i protiv "afera koje se godinama nižu".
Ako ne misle da je "pozdrav njihovih očeva najveći problem društva", možda bi onda mogli prosvjedovati protiv problema koje smatraju većim i važnijim.
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