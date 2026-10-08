Mladi Francuzi prosvjeduju zbog obrazovanja. Mladi na Poljudu pak prosvjeduju u obranu ZDS-a

Još od kraja rujna francuski studenti i učenici prosvjeduju zbog katastrofalnog stanja u obrazovnom sustavu, manjka profesora i nastavnika te loših materijalnih uvjeta u školama. Prosvjedi su se iz Pariza ubrzo proširili po ostalim gradovima gdje je došlo do blokada i zatvaranja škola.

I naravno, kako to već bila s Francuzima i njihovim prosvjedima, došlo je do žestokih sukoba s policijom, uništavanja automobila i imovine, suzavca na ulicama i demonstracija koje su prerasle u obračun sa čitavim političkim sustavom.

A što muči mlade u Hrvatskoj?

Ovoga utorka na tribinama Poljuda na utakmici sa Španjolskom osvanuo je transparent s porukom: "Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava 'za dom' kazne stižu. Sramotna praksa sudstva, pozdrav naših očeva najveći je problem društva?".

Nije to bila toliko osuda korupcije, kriminala, skandala i afera "koje se godinama nižu", koliko jadikovka zbog kažnjavanja pozdrava "Za dom spremni".

U pitanju je odgovor

Navijači postavljaju pitanje je li "pozdrav naših očeva najveći problem društva", iako isticanjem tog pitanja sami daju svoj odgovor.

Da, očito je to postao najveći problem mladih u našem društvu.

Barem navijačkih tribina koje su samoinicijativno preuzele ulogu voxa populi, nametnule se kao glas društva i naročito glas mladih.

Nedavno su i Bad Blue Boysi na maksimirskom sjeveru istaknuli prkosni transparent upućen gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću povodom zabrane pozdrava ZDS u gradskim prostorima i na javnim površinama: "Za dom spremni: Kaj ćemo sad, gradonačelniče?".

To mlade sada u Hrvatskoj očito najviše muči i zanima: nekažnjeno, slobodno, otvoreno, prkosno, možda čak i "domoljubno" izvikivanje pozdrava "Za dom spremni".

Slobodno urlanje

Francuzi prosvjeduju zbog pretrpanih učionica, manjka nastavnog osoblja, prevelikog opterećenja u školama, zapuštene infrastrukture, pa i zbog studentskog siromaštva i socijalnog stanja.

Hrvati prosvjeduju za slobodno urlanje "Za dom spremni".

Proteklih godina nije se na Poljudu ili Maksimiru isticalo transparente s osudom korupcije i kriminala ove vlasti, kako se sada to nastoji potencirati u zauzimanju za "pozdrav naših očeva". Nitko nije urlao protiv HDZ-a. Nitko nije prozivao Plenkovića ili neke od njegovih ministara i šerifa. Nije se prosvjedovalo zbog inflacije, a kamoli zbog Gospića.

To su sve, kako bi rekli navijači u Splitu, važniji problemi od zabrane ZDS-a, ali oni niti jednu od tih tema nisu spomenuli.

Smetaju ih i ljute sudske kazne zbog ZDS-a kojeg nazivaju "pozdravom naših očeva".

Sve je to ustaštvo

Premda su i njihovi očevi u Domovinskom ratu, kao i njihovi očevi u Drugom svjetskom ratu, taj pozdrav koristili u kontekstu ustaštva. HOS je preuzeo ZDS kao svoj pozdrav, usvojio ustašku ikonografiju i svojim postrojbama dao nazive po ustaškim zločincima, sve kao dio nasljeđa NDH.

Hrvatsku mladež, dakle, muči ZDS. I kažnjavanje tog pozdrava.

Istovremeno, francuski prosvjednici, možda paradoksalno, traže bolji status obrazovanja uništavanjem po ulicama i obračunima s policijom.

Hrvatski mladi prosvjednici, pak, s fantomkama i palicama, jurišaju na srpske folklorne priredbe, na ljevičarske festivale, kulturne izložbe i antifašističke prosvjednike, sve opet pod pozdravom "Za dom spremni".

Pod "pozdravom njihovih očeva". S visoko uzdignutom desnicom.

Ne ustaju za Gospić

Nisu mladi nezadovoljnici jurišali na korupciju, kriminal, mafiju u Gospiću, na zločinačku organizaciju, na uvoznike otrovnog otpada, na one koji pljačkaju društvo i varaju građane.

Udarali su po slabijima, po djeci i starcima, po manjinama, seksualnim i nacionalnim, po novinarima, stranim radnicima, po hrvatskom Ustavu i zakonima.

Na tribinama se slavi Oluja i naročito iseljavanje Srba, oslikavaju se murali tenkova ili borbenih postrojbi, spominju ratni heroji, skandira "ajmo ustaše" ili maršira ulicama s podignutom desnicom...

Ali nigdje nema njihove osude "afera koje se godinama nižu".

Ne napadaju vlast

Francuski prosvjedi tradicionalno su destruktivni i općenito služe kao ventil za ispuhivanje nagomilanih strasti i frustracija. Ali iza njih često stoji želja za boljim socijalnim statusom, radničkim pravima, dostojanstvom umirovljenika, a sada i za boljim statusom obrazovanja i znanosti.

U Hrvatskoj najžešći i najratoborniji mladi pobunjenici ustaju u obranu ustaškog pozdrava pod kojim ratuju protiv onih koje smatraju "zlom društva": antifašizma, liberalizma, ustavnih vrijednosti, ljudskih prava, modernog europskog društva...

Ali ne i protiv "afera koje se godinama nižu".

Ako ne misle da je "pozdrav njihovih očeva najveći problem društva", možda bi onda mogli prosvjedovati protiv problema koje smatraju većim i važnijim.