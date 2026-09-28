Mladi ne žele u znanstvenike, posao u nastavi oduzima previše vremena za znanost

U Saboru su u petak većinom glasova po hitnom postupku izglasane izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Najviše pažnje privukla je odredba po kojoj se redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućuje rad do 67. godine života. Po kuloarima se priča kako se učinilo zbog nekoliko konkretnih članova akademske zajednice, a na sveučilištima ističu kako izglasavanje ovih izmjena samo tjedan dana prije početka nove akademske godine donosi pomutnju.

Bez napredovanja i zapošljavanja za stalno

No jedna druga odredba za znanstvenike, posebno mlade, puno je problematičnija. Radi se o odredbi koja omogućuje projektno zapošljavanje asistenata na visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama. Dosad je mjesto asistenta bilo vezano uz mogućnost znanstvenog napredovanja, te obavezu fakulteta za trajno zapošljavanje mladog znanstvenika.

I dalje će ta mjesta postojati, no sad se otvara mogućnost rada na funkciji asistenta samo za vrijeme trajanja znanstvenog projekta, bez obaveze da znanstveno napreduje, ali i bez obaveze institucije da ga zaposli nakon isteka ugovora. Na taj način asistent bi se mogao zaposliti na tri ugovora u trajanju od 10 godina. No, upozoravali su sindikata, to asistente stavlja u još goru poziciju od one u kojoj su sad.

'Teško je planirati život'

- Ministar Fuchs time buduće mlade znanstvenike svodi na jedno od najprekarnijih radnih mjesta na tržištu rada. Zadržava naziv asistenta, ali potpuno mijenja svrhu radnog mjesta. Posljedice su i egzistencijalne. Uz neizvjesno financiranje doktorata i dugoročne ugovore na određeno teško je planirati karijeru, stambeni kredit i obitelj. Posebno su ugrožene karijerne perspektive mladih žena u znanosti, posve suprotno europskim politikama. Broj i trajanje ugovora na određeno protivi se pak cilju nacionalnog i europskog zakonodavstva da se takvi ugovori smanjuju - upozorili su iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

No položaj mladih znanstvenika, onih koji su zaposleni na sveučilištima, dodatno pogoršava uvjet sudjelovanja u nastavi. Zbog velike satnice koju moraju odrađivati, znanost se često nađe niže na ljestvici prioriteta. Na to, uostalom, ukazuju i sve lošije pozicije hrvatskih sveučilišta na svjetskim ljetvicama uspješnosti.

'Traži se isti znanstveni napredak, a nismo isti'

- Većina znanstvenika u Hrvatskoj djeluje kroz sveučilišta. Nitko od nas, osim rijetkih izuzetaka, nije se zaposlio samo na temelju znanstvenog napredovanja. Nastavna djelatnost je ogroman problem. Baviti se znanošću u Hrvatskoj je puno drugačije na fakultetu ili na instututu, a jednako nam se cijeni znanstveni napredak i doprinos - upozorila je na konferenciji Croscience Ivana Novak Nakir, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Splitu.

Kako je istaknula, ta preopterećenost na štetu znanstvenog rada odbija sve više mladih od znanstvene karijere na sveučilištima u Hrvatskoj. Takkve prakse nema u većini drugih zemalja.

- Oni ne žele biti profesori, već znanstvenici, no karijera im se veže uz broj nastavnih sati. To se mora drastično mijenjati, ako želimo vrhunsku znanost, treba osigurati da vrhunski znanstvenici mogu djelovati isključivo kao znanstvenici - istaknula je.

Je li otvaranje mjesta za asistente koji bi sudjelovali samo na projektima dobra odluka, razgovarali smo s Markom Šestanom, docentom na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, inače dobitnikom "znanstvenog Oscara" za 2025., za najbolji projekt po ocjeni Europskog istraživačkog vijeća (ERC).

- Mislim da ovakvo rješenje ima i svojih prednosti i svojih mana. Smatram da je loše ako ovi asistenti neće biti uključeni u sustav nastave. Za, recimo, 10-15 godina može dogoditi da neće biti novog kadra koji će zamijeniti kadar koji odlazi u mirovinu. S druge strane, smatram da su, ne samo asistenti i postdoktoranti, već i ostalo znanstveno-nastavno osoblje, previše opterećeni. I onda jako pati znanstveni dio, ili pati nastavni dio, jer u normalnom radnom vremenu izuzetno teško možete obavljati sve te aspekte posla. Tako da sam ja pobornik toga da oni budu uključeni u nastavu, ali u puno manjem obimu - ističe.

'A gdje će se zapošljavati?'

Iz aspekta medicine, njegova područja, dodaje, u Hrvatskoj osim Plive nema nikakve biotehološke kompanije gdje bi se zapošljavali znanstvenici nakon sudjelovanja u takvim projektima. Tako je i u većini drugih područja.

- U SAD-u je sustav takav da, ako završite doktorat i vidite da to nije za vas, u krugu od 100 kilometara imate hrpu tvrtki u kojima možete naći posao. U Hrvatskoj, ako čovjek ne ostane raditi u znanosti, praktički nema drugih opcija. Kad se gledaju neke europske zemlje, praksa je takva da znanstvenici koji rade na sveučilištima, nisu uključeni u nastavu. Osim toga, potiče se postdoktorat u inozemstvu, ali s kvalitetnom strategijom povratka, dakle, takve znanstvenike čekaju mjesta na institutima, fakultetima itd. Kod nas to nije tako, ako odeš u inozemstvo, moraš itekako razmišljati hoće li te čekati mjesto, A ako te ne čeka mjesto, pitanje je gdje ćeš se nastaviti baviti znanošću - kaže Šestan koji je sudjelovao i na panelu o mladim znanstvenicima na Croscience konferenciji.

U raspravi je istaknuo kako za izgradnju izvrsne znanstvene zajednice treba više novca, bez obzira na modele zapošljavanja.

- Češka i Poljska smanjile su, primjerice, broj trajnih mjesta, ali povećale količinu financiranja znanosti i znanstvenika - zaključio je.