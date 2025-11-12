Mladi odrastaju u uvjerenju da su Hrvati jedine žrtve

Na treba se zavaravati prividom - kad je riječ o “momcima u crnom” i njihovim performansima, uopće nije riječ o Srbima, oni su iskorišteni kao “usual suspects”. Ako je Dejan Medaković sporan, smotra folklora u Splitu to nije bila, kao što nisu sporni ni strani radnici, bez kojih bi niz gospodarskih grana kolabirao. Tijekom ljeta u mnogim istarskim hotelima osjećate se kao u Moskvi na Terazijama - “službeni jezik” konobara je srpska ekavica. A Filipince, Nepalce i druge građevinare i dostavljače hrane uvoze i članovi obitelji najtvrđih HDZ-ovaca.

