KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+

Mladi odrastaju u uvjerenju da su Hrvati jedine žrtve

Piše Boris Rašeta,
Zagreb: Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dosad je sve prošlo bez nasilja. Ali što ako netko ponese oružje? I koga će ciljati metak? Prema našemu mišljenju, uljudnu, perspektivnu Hrvatsku, u koju bi se ljudi rado vraćali, a obitelji dizale sretnu djecu

Na treba se zavaravati prividom - kad je riječ o “momcima u crnom” i njihovim performansima, uopće nije riječ o Srbima, oni su iskorišteni kao “usual suspects”. Ako je Dejan Medaković sporan, smotra folklora u Splitu to nije bila, kao što nisu sporni ni strani radnici, bez kojih bi niz gospodarskih grana kolabirao. Tijekom ljeta u mnogim istarskim hotelima osjećate se kao u Moskvi na Terazijama - “službeni jezik” konobara je srpska ekavica. A Filipince, Nepalce i druge građevinare i dostavljače hrane uvoze i članovi obitelji najtvrđih HDZ-ovaca.

