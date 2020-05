Mladi ovan Ćićibu je trebao na ražanj, sad je postao maskota

Glavna atrakcija umaškog gradskog komunalnog poduzeća "Komunela" je mladi ovan "Ćićibu" koji se ne odvaja od svog vlasnika Borisa Nedeljkovića (60), rukovoditelja komunalnog odjela

Dobio ju je na poklon od jednog djelatnika prije tjedan dana.

- Dobio sam ju "za ražanj", ali mi je istog trenutka Ćićibu prirastao srcu i svojim umiljatim očima dao do znanja da može biti puno više od ukusnog objeda. Od prvog dana je sa mnom i cijelo vrijeme radnog vremena bude sa mnom na terenu. Kada nešto moram raditi i pisati u uredu, baš kao pas legne pored mene i čeka da završim pa da izađemo vani, ispričao vlasnik Nedeljković.

Kaže da je ovan star oko 4 mjeseca i neće završiti na ražnju, a vlasnik odaje i da su se svi u firmi dogovorili da će fešte ubuduće biti bez janjetine.

- To je predivna životinja koja vam pruži puno pažnje i pravi je ljubimac. Radim do 14 sati, a Ćićibu ima svoje mjesto u krugu nekadašnje vojarne gdje ima puno trave koju pase i uživa u tome. Čim ujutro u 6 sati dođem na posao, nahranim svog ovna i idemo na teren u obilazak gradskih parkova, rotora i plaža koje svakodnevno održavamo. Iako smo kratko vrijeme zajedno, već me zapamtio i kada me nema na vidiku počne blejati i plakati. Povezali smo se, a moram priznati da su životnije katkad bolje nego ljudi jer ti nikad neće učiniti ništa nažao, kaže Nedeljković.

Za neobičnog "radnika" znaju svi u komunalnom poduzeću, a Nedeljković kaže da imaju i podršku od čelnika grada kojima je Ćićibu također simpatičan.

- Naš gradonačelnik jako pazi na zelenilo i uređenje plaža na umaškom području a naš novi "član" tima je dobrodošao gdje god da krenem. Obzirom da sam razveden, i nakon radnog vremena dođem nahraniti ovna. Prošetamo se i zapravo smo zajedno gotovo cijeli dan, do večeri, odao je. Ime su mu, dodaje,dali sin Mateo i njegov prijatelj Mišel.

- Sve nas je ta životinja oduševila, a naša Ivana Kozlovich iz hortikulture također voli kada zajedno s ovnom odem u obilazak parkova. Dok ja nešto radim, Ćićibu pase travu i uživa u slobodi, ali me ne ispušta iz vida, kazao je.

Voli se maziti i biti blizu ljudi, a Nedeljković na kraju odaje da ga ne bi dao za ništa na svijetu. Slaviša Šmalc, pročelnik ureda Grada Umaga kaže da im je mladi ovan svima prirastao srcu.

- Ćićibu je veliko iznenađenje i ugodno iznenađenje za sve nas. Djelatnik našeg poduzeća joj je spasio život jer ju nije ubio i životinja je osjetila je da joj je on spasitelj pa se vidi njihova nevjerojatna prisnost, rekli su iz grada Zmaga.

Tema: Hrvatska