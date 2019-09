Mladi pripravnik umalo dobio otkaz zbog - tonera!

Priča dolazi iz sjeverozapadne Hrvatske, sa sobom nosi drame i preokrete, a glavni lik je mladi pripravnik, nakon završetka fakulteta zaposlen u lokalnoj samoupravi, gdje je odmah naletio na problem. Njegov novi šef, kako to već ide, imao je drugoga kandidata za njegov posao, ali nije mu prošlo. I zato je novog zaposlenika od prvoga dana gledao poprijeko, gotovo ga i ignorirao...

Prošlo je već nekoliko tjedana besmislenog besposličarenja, što ambicioznom mladiću nikako nije odgovaralo. Gorio je od želje da se dokaže na poslu koji je toliko želio pa je jedva dočekao trenutak kad mu je šef prišao i zadao zadatak:

- Kod moje tajnice su ti sve detaljne upute, tvoje je da svu dokumentaciju koju dobiješ isprintaš u dovoljnom broju primjeraka. I nemoj mi slučajno ovo zeznuti, radi se o važnim gostima i ovo mora biti obavljeno besprijekorno. Ponavljam, besprijekorno! Ako s ovim pogriješiš, letjet ćeš odavde - gotovo je zagalamio šef na kraju svog izlaganja, a nesretni mladić nije imao izbora.

Svjestan da nije baš na fakultetu sanjao da će na svom toliko željenom poslu biti zadužen za takve stvari, ali svjestan i okolnosti, samo je kimnuo glavom i odmah otišao potražiti tajnicu.

- Ovako, imaš budžet koji možeš potrošiti na ovo, ti biraš gdje ćeš i što nabaviti, važno je samo da posao bude obavljen na vrijeme. Više novca nećeš dobiti, ovo ti mora biti dovoljno. I rok je prekosutra ujutro - nabrojala je, uz dodatak:

- Samo da te upozorim, ovdje je riječ o jako velikom broju papira. Jako, jako velikom...

Ovo je velika šansa, shvatio je mladić. I ne smije zeznuti. Ali dobro, koliko teško može biti nabaviti tonere, staviti u printere i odraditi posao?! Krenuo je istoga trenutka u potragu za kontaktima firmi koji se bave tonerima, naletio na jednu, naizgled vrlo povoljnu, i okrenuo broj. Brzo je sve dogovorio, oduševljen niskom cijenom, pa u posljednji čas odlučio naručiti još nekoliko tonera viška.

- Šef će biti oduševljen što sam prošao tako jeftino. Obavit ću posao, imati još i tonere u rezervi i uštedjeti novac. Bolje ne može - razmišljao je mladić.

Idućega dana toneri su i stigli, sve je namjestio, uključio printer i čekao. Prvi papir nije ispao idealno. Nekakva crta po lijevom rubu. OK, zagrijava se... Idu drugi, treći, četvrti papir, i sve isto! Loš otisak, očito nekvalitetan, s točkama i crtama po papiru... U panici je krenuo mijenjati tonere, jedan za drugim, sve do posljednjeg, ali niti jedan nije davao čist i uredan ispis.

Uzeo je telefon, nazvao tvrtku od koje je naručio tonere, no nitko s druge strane uporno nije podizao slušalicu. Potrošio je najveći dio novca, toneri su očajni, a do sutra ujutro, do roka, sve je manje vremena.

- Kolega, dođite do mene, molim vas - iz očaja ga je prenuo glas šefove tajnice.

- Dolazi nam gost iz inozemstva, uskoro slijeće na aerodrom, šef je odlučio da vi odete po njega.

Samo mi još to sad treba..., pomislio je mladi pripravnik. Imao je još toliko vremena da ode provjeriti što Google kaže o njegovom problemu s tonerima. Vrlo brzo je pronašao odgovor na sva svoja pitanja.

"Najjeftiniji i po kvaliteti najslabiji su tzv. klonovi, koji su najčešće kineske kopije originalnih uložaka, za čiju se proizvodnju upotrebljavaju jeftine sirovine upitne kvalitete. Takvi ulošci rijetko kad ispišu deklarirani broj stranica, a kad i taj kriterij zadovolje, kvaliteta ispisa je vrlo upitna. Klonovi ujedno i znatno smanjuju životni vijek pisača", stajalo je u objašnjenju i tek sad je nesretni mladić bio u panici.

Odjurio je na aerodrom, uspješno dočekao uvaženoga gosta - točnije, šefova rođaka koji je doletio iz Australije - a na povratku, odmah blizu aerodroma, obasjalo ga je sunce! Na panou uz cesti vidio je natpis: "Print-team! Najpovoljniji toneri! Uštedi i do 80%!"

Čovjek koji je upravo stigao s drugoga kraja svijeta u šoku je gledao kako okreće automobil i vraća se u Veliku Goricu. I stalno je u glavi, da ne zaboravi, ponavljao:

"Print-team, Print-team, Print-team..."

Zapamtio je i adresu, Kurilovečka 1, odvezao se do tamo i zamolio šefova rođaka da ga malo pričeka. Ušao je u ured i odmah s vrata uzviknuo:

- Ako i vi imate one klonove, neću ni započinjati razgovor! Znam sve o tome...

Djelatnica je odvratila ljubaznim pozdravom, a onda je stiglo objašnjenje.

- Ne, nemamo klonove. Mi imamo obnovljene tonere - kazali su mu i zadobili njegovu pažnju.

- Najbolje, ali i najskuplje rješenje su vam originalni toneri - započeo je vlasnik, no mladić je odmah krenuo kimati glavom, svjestan da novca u budžetu više nema dovoljno i da mu prijeti otkaz.

- Najlošije rješenje su klonovi, oni su najjeftiniji, ali i najnekvalitetniji. No time se mi ni ne bavimo. Mi radimo novo proizvedene tonere, koji su po kvaliteti jednaki kao originalu, ali cijenom su puno prihvatljiviji. Njihova osnova je originalni uložak, kojemu se nakon rastavljanja i čišćenja mijenjaju svi istrošeni dijelovi. Za razliku od kineskih klonova, novo proizvedeni ulošci za pisače poštuju patentna prava proizvođača i kvalitetu ugrađenih komponenti - objašnjavao mu je čovjek.

Doznao je i za ekološku notu, da ova tvrtka mjesečno u svom proizvodnom pogonu mjesečno sakupi više od 10.000 praznih laserskih uložaka-tonera te preko 2.000 tintnih uložaka za pisače... I odlučio je pokušati. Naručio je količinu za koju je još imao novca i jedina šansa mu je bila da svi toneri budu baš kao originalni.

Već sat vremena poslije krenuo je s printanjem. Prvi papir je krenuo izlaziti, izašao i - izgledao besprijekorno. Pa drugi, treći, deseti, pedeseti... Opet isto! Bez mrlja, bez grešaka. I količina mu je bila dovoljna, sve je bilo spremno i čekao je samo kraj sastanka. Šef ga je odmah pozvao u svoj ured.

- Zapravo, malo sam te testirao, da vidim kako ćeš reagirati i hoćeš li uspjeti ovako brzo dogovoriti printanje svog tog papira. Ne mogu vjerovati da si stvarno uspio, ne bi se svatko tako snašao. Bravo - nastavio ga je hvaliti šef i dobacio:

- Dobar si ti, mali, vidi se da si vrijedan dečko... A i onaj moj rođo mi kaže da si mu simpatičan, a s njim nije lako, ha, ha.

Izašao je naš junak iz ureda sa širokim smiješkom, ponavljajući u sebi:

- Print-team, Print-team, Print-team..."...

