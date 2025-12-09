Šteta što kurikularna reforma i modularna nastava nije zaokružena s izuzetno važnim detaljima poput ocjenjivanja i plaćanja nastavnika koji sad predaju u modularnoj nastavi
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Mladi u Hrvatskoj vole dobro strukovno obrazovanje, izbrusite ga da bude dijamant
Modularna nastava, od svih silnih obrazovnih reformi, zasad izgleda kao jedna od najpripremljenijih. Učenici su uglavnom zadovoljni, nastavnici i ravnatelji plivaju - no oni su ionako prvaci ekstremnih disciplina. No šteta što reforma nije zaokružena s izuzetno važnim detaljima poput ocjenjivanja i plaćanja nastavnika koji sad predaju u modularnoj nastavi.
