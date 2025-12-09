Obavijesti

Mladi u Hrvatskoj vole dobro strukovno obrazovanje, izbrusite ga da bude dijamant

Piše Ana Dasović,
Karlovac: U?enici Mješovite industrijsko-obrtni?ke škole pokazali znanje ste?eno u školi | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Šteta što kurikularna reforma i modularna nastava nije zaokružena s izuzetno važnim detaljima poput ocjenjivanja i plaćanja nastavnika koji sad predaju u modularnoj nastavi

Modularna nastava, od svih silnih obrazovnih reformi, zasad izgleda kao jedna od najpripremljenijih. Učenici su uglavnom zadovoljni, nastavnici i ravnatelji plivaju - no oni su ionako prvaci ekstremnih disciplina. No šteta što reforma nije zaokružena s izuzetno važnim detaljima poput ocjenjivanja i plaćanja nastavnika koji sad predaju u modularnoj nastavi.

