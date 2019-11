Mladi zastupnici EPP-a su posjetili tvornicu Mate Rimca

Na poziv zastupnika Resslera mladi zastupnici EPP-a su posjetili tvornicu Rimac.

Priopćenje donosimo u cijelosti.

Kao potpredsjednik Mreže mladih članova EPP-a, zastupnik Karlo Ressler domaćin je njihovog godišnjeg okupljanja, koje se održava uz EPP kongres u Zagrebu.

U sklopu okupljanja, organiziran je i posjet tvornici Rimac Automobili kako bi se predstavila uspješna hrvatska priča i inovativnost mladim zastupnicima iz Europskog parlamenta te nacionalnih parlamenata.

Digitalna tehnologija, nove tvrtke i načini upravljanja značajno mijenjaju način rada, učenja, razmišljanja i komuniciranja. Ubrzani razvoj umjetne inteligencije, robotike, napredne obrade podataka i automatizacije poslova otvaraju ogromne nove mogućnosti i pridonose učinkovitijem gospodarskom rastu, o čemu uspješno svjedoči i tvornica Rimac Automobili.

“Autoindustrija će se kroz sljedeće desetljeće mijenjati brže nego ikada zbog automatizacije, elektrifikacije i umjetne inteligencije. Želimo promovirati ovakve uspješne poduzetničke priče s globalnom prepoznatljivošću. Znanje, poduzetnički duh i najnaprednija tehnologija u poslovanju zaslužuje snažnu podršku” navodi zastupnik Ressler.

Europska zastupnica iz Bugarske Eva Maydell, ujedno i predsjednica mreže mladih članova EPP-a, bila je također u posjetu tvornici.

"Poslovni lideri koji svojom jasnom viziju doprinose inovacijskom i tehnološkom napretku, ključ su za veću konkurentnost na tržištu. Rimac Automobili je izvrstan primjer takvog poslovnog modela. U to sam se mogla i sama uvjeriti još 2018. godine u sklopu Financial Times Road to Growth Ranking gdje sam kao članica žirija upoznala Matu Rimca među odabranim inovatorima." navodi Maydell.

