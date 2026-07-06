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NAGODIO SE

Mladić (19) ide u zatvor! Slao je dojave o bombama u školama po Hrvatskoj: Sve je priznao...

Piše 24sata,
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Mladić (19) ide u zatvor! Slao je dojave o bombama u školama po Hrvatskoj: Sve je priznao...
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Priznao je krivnju za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret te je osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora...

Mladić (19) koji je krajem travnja poslao niz lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i vrtićima po Hrvatskoj nagodio se s tužiteljstvom. Priznao je krivnju za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret te je osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora, piše Index.

Istraga je protiv mladića pokrenuta u svibnju, USKOK je pred Županijskom sudom u Splitu protiv njega podignuo optužnicu zbog kaznenog djela terorizma. 

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Teretili su ga da je iz Ploča, od 24. do 29. travnja 2026. godine, s ciljem izazivanja panike i straha među građanima, preko mobitela pristupio internetskom servisu, gdje je koristio račun otvoren na tuđe ime, kako bi poslao veći broj prijetećih mailova na razne institucije. 

- Korištenjem mobilnog uređaja je pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe, uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske, u kojima je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča - naveli su ranije iz USKOK-a.

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- Obzirom na prijeteći sadržaj e-mail poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanju masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, izvršena je evakuacija naznačenih škola i vrtića te protueksplozivni objekata od strane nadležnih policijskih službi, što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti - pisali su iz USKOK-a.

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