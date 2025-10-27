Obavijesti

SLOVENCI U ŠOKU

Mladić (21) koji je ubio muškarca (48) u Novom Mestu danas ide pred suca istrage...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Mladić (21) koji je ubio muškarca (48) u Novom Mestu danas ide pred suca istrage...
Foto: ilustracija/Canva

Iz policije su ranije potvrdili kako su dojavu o napadu zaprimili oko 2:30 ujutro, a muškarac je preminuo u bolnici od teških ozljeda glave...

Pred istražnim sucem danas će se naći mladić (21) koji je ispred kluba u Novom Mestu usmrtio 48-godišnjaka. Podsjetimo, tereti ga se za nanošenje teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom, za što je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora.

Kako piše slovensko Delo sudac mladića može zadržati na policiji, odrediti mu istražni zatvor ili ga pustiti na slobodu. Podsjetimo, ispred lokala LokalPatriot u Rozmanovoj ulici 48-godišnji muškarac, inače poznati lokalni ugostitelj Aleš L., pretučen je do smrti nakon što je došao po sina koji ga je pozvao u pomoć jer mu je, kako su objavili slovenski mediji, prijetila skupina mladih Roma.

UBOJSTVO ŠOKIRALO SLOVENIJU Slovenski premijer najavio je radikalne mjere! 'Napadač (21) je ubio iz čiste bahatosti...'
Slovenski premijer najavio je radikalne mjere! 'Napadač (21) je ubio iz čiste bahatosti...'

Iz policije su ranije potvrdili kako su dojavu o napadu zaprimili oko 2:30 ujutro, a muškarac je preminuo u bolnici od teških ozljeda glave. Uhićeni mladić od prije je poznat policiji. 

Zbog svega su ministrica Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli ostavke, o čemu se slovenski premijer  Robert Golob, koji je ostavke prihvatio, danas obavijestiti Državni zbor. Dok oporba poziva na ostavku cijele vlade, Golob najavljuje da će se posvetiti traženju novih ministara.

UBOJSTVO ŠOKIRALO SLOVENIJU Kreće nadzor nad policijom u Novom Mestu. Cilj istrage: Je li se tragedija mogla izbjeći?
Kreće nadzor nad policijom u Novom Mestu. Cilj istrage: Je li se tragedija mogla izbjeći?

Također, donesena je odluka da se na područje Policijske uprave Novo Mesto upute dodatne policijske snage i posebne jedinice kako bi se udvostručila prisutnost policije. U međuvremenu, glavni ravnatelj policije Damjan Petrič naložio je i stručni nadzor nad radom PU Novo Mesto.

- Ovaj počinitelj, 21-godišnjak, nije preko noći postao takav kakav jest. On je, nažalost, proizvod sustava koji nije funkcionirao. Sustava koji ga je doslovno odgojio u nekoga tko je iz čiste bahatosti ubio sugrađanina. Da bismo takve ljude preodgojili, bit će potrebna cijela generacija - rekao je slovenski premijer Golob.

